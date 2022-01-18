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網傳湯加火山爆發令扇貝大逃亡 這間A股上市水產公司漲10%（第二版）

社會熱點 11:49 2022/01/18

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湯加火山爆發牽動人心，外界關注環境、生態和生物問題。抖音賬號「鳳凰WEEKLY」發布影片並配文稱，「利好獐子島？大量太平洋扇貝湧入獐子島，預計今年收益將增長100%以上。」獐子島（002069.SZ）是深交所上市的水產公司，該公司回應指，報道及傳聞嚴重失實。

周二（18日），獐子島收報4.26元/股，漲10.08%。

（第二版更新獐子島回應）

網民戲稱：扇貝可能被岩漿煮熟了

《鳳凰周刊》抖音官方賬號「鳳凰WEEKLY」昨（17日）發布影片並配文稱，「利好獐子島扇貝？由於湯加火山噴發和海嘯，大量太平洋扇貝湧入獐子島，預計今年收益將增長100%以上。」

有投資者在深交所互動易提問獐子島董秘：「湯加海域火山噴發，造成附近海域海水溫度升高，請問是否會導致大量太平洋扇貝湧入公司海域避險的可能性？如有此可能性，公司有無應急預案迎接這部分扇貝的到來，或者採取措施主動吸引一部分南太平洋優質扇貝資源到公司海域，以此提振公司規模效益呢？」

還有網民戲稱，「湯加火山爆發，扇貝肯定是回不到獐子島的，因為它們都被岩漿煮熟了」，「扇貝坐的洲際導彈」，「說歸說笑歸笑別拿業績開玩笑」。

據悉，獐子島公司總部在遼寧大連，當地屬亞歐大陸與太平洋之間的中緯地帶，該公司以養殖扇貝、鮑魚等海產品為主。

據內媒報道，獐子島在互動平台上表示，公司關注最近有媒體報道「湯加火山噴發和海嘯 導致太平洋扇貝湧入獐子島 今年收益獲將增長100%+」及相關傳聞，上述報道及傳聞嚴重失實，公司管理層未接受上述問題的任何相關採訪、回覆，公司保留通過法律途徑保護自身權益的權利。

獐子島周二收報4.26元/股，漲幅10.08%，成交金額達3.50億元。

湯加海底火山爆發 廣州男子失聯前 從微信轉錢給妻子（更新版）

責任編輯：尹航

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A股 海嘯 大連 深圳證券交易所 成交 火山爆發 湯加 抖音 遼寧

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