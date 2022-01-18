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【中國經濟】發改委：政策發力要適當靠前 抓緊出擴內需政策

經濟脈搏 11:50 2022/01/18

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中國2021年GDP數據昨日（17日）出爐，全年GDP增速8.1%，略勝預期，完成全年目標，但第四季增速放緩至4%，創6個季度低點。國家發改委國民經濟綜合司司長袁達今日（18日）表示，今年經濟發展面臨不少壓力挑戰，圍繞經濟平穩開局，政策發力要適當靠前，抓緊出台擴大內需的一系列政策舉措等。

國家發改委今日舉行新聞發布會，袁達表示，當前國際環境更趨複雜嚴峻，國內發展不平衡不充分問題仍然突出，2022年經濟發展面臨不少壓力挑戰。局部散發疫情直接影響居民消費，投資增長也受到一些制約，外貿進出口不確定性較大。企業生產面臨要素短缺等問題，中小微企業經營困難增多，市場預期和企業信心出現波動。

宏觀政策有較大空間 對首季平穩開局滿信心

國家發改委國民經濟綜合司司長袁達

但袁達指出，宏觀政策仍有較大空間，政策儲備工具較多，有能力保持經濟平穩運行。總的來看，中國經濟持續恢復發展的態勢沒變，支撐高質量發展的生產要素條件沒有改變，長期向好的基本面沒有改變，對實現一季度平穩開局、保持全年經濟運行在合理區間充滿信心。

內地第四季GDP按年增4%勝預期 全年增8.1%總額114萬億

習近平：中國經濟韌性強 對中國經濟發展前途充滿信心

宏觀政策方面，袁達稱，堅持穩中求進工作總基調，保持經濟運行在合理區間，宏觀調控重點把握好3點：

一是突出穩字當頭，宏觀政策要穩健有效。保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，提高前瞻性、針對性、有效性，把握好政策的節奏、力度和重點，著力穩定宏觀經濟大盤。

積極的財政政策要提升效能，保證財政支出強度、加快支出進度，圍繞中小微企業、個體工商戶及製造業等重點行業，精準實施更大力度的組合式減稅降費政策。穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕，引導金融機構加大對實體經濟的支持力度，推動綜合融資成本穩中有降。落實好就業優先政策，切實保障重點群體就業。

二是強化政策統籌協調，形成穩增長合力。去年的跨周期調節政策效應將繼續顯現，今年也將出台一系列新的政策舉措，要做好有效銜接。強化財政、貨幣、就業政策和產業、投資、消費、區域、環保、改革等政策之間的協調聯動，做好經濟政策和非經濟政策的有效銜接。各項政策出台前都要做好評估分析，有利於經濟穩定的政策要積極推進，有收縮效應的政策要慎重出台。

三是繞經濟平穩開局，政策發力要適當靠前。今年首季面臨不確定因素較多，要把政策發力點適當向前移，做到早安排、早動手、早見效，以穩定的經濟運行態勢應對各種挑戰。抓緊出台實施擴大內需戰略的一系列政策舉措。及時研究提出振作工業運行的針對性措施。適當超前開展基礎設施投資，加快推進「十四五」規劃102項重大工程項目，盡快將去年第四季發行的地方政府專項債券落實到具體項目，抓緊發行已下達額度，力爭在一季度形成更多實物工作量。

適度超前開展基建投資

消費方面，國家發改委政策研究室主任金賢東表示，後續隨著疫情受控和促消費政策效應進一步顯現，以及新政策的進一步出台，消費將繼續保持恢復性增長。他提到，將適時制定出台相關政策措施，不斷完善促進共同富裕的制度政策體系，增加居民收入與減負並舉，創新就業、收入分配和消費全鏈條良性循環互促共進機制，以城鄉居民收入普遍增長支撐消費持續擴大。

至於適度超前開展基礎設施投資，袁達表示，繼續推進交通、能源、水利、農業、環保、物流等傳統基礎設施建設，加大5G、數據中心、工業互聯網等新型基礎設施建設力度，促進傳統基礎設施數字化改造。加快推進保障性住房建設，抓好城市管道改造和建設，統籌推進城市內澇治理，加強「一老一小」、教育醫療、文化體育等社會民生領域建設。

【中國經濟】12月消費遠遜預期創16個月低 工業投資勝預期

國家發改委：疫情防控下促消費 推動首季經濟平穩開局

責任編輯：林佩怡

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