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江蘇開國安表彰大會 獎勵撈獲境外水下竊密裝置漁民

國情動向 11:59 2022/01/18

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江蘇昨日（17日）召開「沿海國家安全人民防線專項表彰獎勵大會」，對在中國領海海域打撈上繳水下可疑竊密裝置的11位漁民及5名相關人員表彰並給予獎勵。

據江蘇新聞報道，2020年至今，江蘇漁民發現10個可疑裝置系他國製造，具有水下調查、識別、竊密等特殊功能，給國家安全造成威脅。

江蘇省是「間諜設備泛濫的重災區」

翻查報道，江蘇省從2016年起就每年開始召開類似表彰獎勵大會，對打撈上繳水下可疑裝置的漁民進行表彰獎勵，中國江蘇網報道指，該表彰大會起到了良好的宣傳教育效果，增強了廣大漁民維護國家安全的意識。

2020年1月，央視新聞報道，11名江蘇漁民在2019年度打撈到多個外國間諜設備受到表彰和獎勵。內地多個媒體報道稱中國漁民專撈間諜裝置「發財致富」。

報道還說，江蘇省是「間諜設備泛濫的重災區」。江蘇省有長達1000公裏海岸線，東臨韓國和日本，南邊是台灣，美國在那裏的海域有大量活動，因此地理位置十分特殊。

獎金高達50萬人仔

那之後，英國廣播公司（BBC）報道指，獲獎漁民數量不在少數，這也不是第一次，有人獲得高達50萬元人民幣的獎金，數目很大，是中國人均收入的17倍。

BBC記者猜測，2009年美國海軍開始資助「自主水下航行器」的研究。小型的「自主水下航行器」被稱作「水下滑翔機」，江蘇漁民捕獲的可能就是這種「水下滑翔機」，它們可以在水中游弋長達數月，而且造價低廉，損失可以承受。

BBC還指，中國漁民不同於其他國家的漁民，一些中國漁民還肩負軍事使命。報道引述倫敦國際戰略問題研究所的亞太安全專家尼爾（Alexander Neill）指，中國漁船發揮了海上第一道防線和監視的職能，是有民用外衣的武裝，越來越多的漁船隊被編入中國海上民兵。而這次報道中的江蘇漁民可能就是海上民兵。

央視去年4月在全民國家安全教育日前夕也曾披露，江蘇鹽城一名漁民和船員們在近海捕魚時，打撈到體積龐大的黑色物體，隨後報告了當地漁政和國家安全部門，並把捕撈到的裝置移交給國家某研究機構。

中國水聲工程專家唐建生當時研判，漁民打撈到的裝置是波浪滑翔機，研判是境外國家在中國海域秘密投放的竊密裝置。

【國家安全教育日】央視曝內地漁民 意外「捕獲」這批竊密裝置（組圖）

美軍撞核潛艇 敗在中國漁民之手？趙立堅這句話有玄機

責任編輯：袁瑋婧

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