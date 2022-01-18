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【北京冬奧】Omicron會否影響普京訪華？俄：正艱難條件下準備

國情動向 13:03 2022/01/18

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北京冬奧下月舉行，對於新冠變種病毒Omicron疫情會否影響俄羅斯總統普京的訪華計劃，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）昨日（17日）表示，中國之行正在準備中，是在非常艱難的條件下準備的，並指中方高度重視衛生安全保障問題。

據俄羅斯衛星通訊社，佩斯科夫昨日指出，中方在確保衛生安全方面，表現出最大的關注。在這方面提出了額外的衛生安全要求，雙方在就此交換意見。「接下來在行前幾周會怎樣，上帝保佑，一切能夠按計劃進行，至少我們在準備。」

對於北京之行是否可能受到嚴格限制，佩斯科夫強調，目前正在為全面會談做準備。他說，普京將出席冬奧開幕式，並重申準備積極靈活地行動，「因為正如你所見，情況在迅速變化，要迅速應對」。他還指出，克里姆林宮計劃讓少數記者隨行。

按計劃，北京冬奧將於2月4日至2月20日舉行，殘奧會將於3月4日至3月13日舉行。

中俄雙方此前宣布，普京將訪華並出席北京冬奧開幕，中俄領導人將舉行會晤。另外，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，2月3日將與中國外長王毅會晤。

而近期北京出現Omicron本土病例，患者近期曾收發過國際郵件，而該郵件環境樣本經核酸檢測均為陽性。不排除該病例經境外物品而感染病毒的可能。

冬奧在即北京1人染Omicron 將要求抵京後3日內檢測

染Omicron患者曾收國際郵件 不排除經境外物品傳播可能

北京冬奧取消公開銷售門票 改為定向組織觀眾現場觀賽

責任編輯：林佩怡

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