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王毅：中國在南海問題不會以大欺小 願與菲律賓攜手

國情動向 13:07 2022/01/18

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中國外交部長王毅昨日（17日）參加中菲馬尼拉論壇時表示，中國絕不會以大欺小，更不相信贏者通吃，願與菲律賓攜手，妥善處理南海問題。

據新華社報道，王毅向「中菲馬尼拉論壇」發表視頻致辭。王毅表示，面向未來，中國將繼續堅持睦鄰、安鄰、富鄰的周邊政策，秉持親誠惠容的周邊外交方針，加強與菲律賓的團結合作。一是攜手徹底戰勝疫情。二是攜手加快發展振興。三是攜手妥善處理南海問題。四是攜手維護地區和平穩定。

在南海問題方面，王毅表示，中菲雙方都有自己的主張和立場，在一時不能達成一致的情況下，應將這一問題置於適當位置，防止影響甚至綁架中菲關係全局。如果只突出單方面主張，將自己的意見強加於對方，這不是真正的為鄰之道，也不是東方人的相處哲學。

他表示，中國絕不會以大欺小，更不相信贏者通吃，願與菲方本著善意和務實精神尋找管控和解決之道。他認為，雙方應當在不影響各自權利主張的前提下推進共同開發，使這個問題「從挑戰變成機遇」。

提供1億元人幣援助

由於菲律賓不久前遭遇超強颱風襲擊，王毅還宣佈，中國政府決定再向菲律賓方面提供1億元人民幣的無償援助。中國向菲律賓提供的新冠疫苗已達5700多萬劑。他亦表示，願意繼續保障菲方疫苗需求，並且開展有關特效藥、公共衛生能力建設的合作。

「中菲馬尼拉論壇」由中國駐菲律賓使館同菲律賓中國了解協會聯合舉辦，王毅國務委員和菲律賓前總統、菲中了解協會名譽主席阿羅約於2021年共同宣佈成立，迄今已成功舉辦4屆。

去年11月，菲律賓抗議中國海警船阻止了兩艘前往仁愛礁（Second Thomas Shoal）的馬里拉補給船，並對補給船使用了水砲。中方回應稱兩船擅闖中國海域，並指中國海警船依法執行公務，維護中國主權和海上秩序。

菲律賓抗議補給船南海遭中國海警船阻攔 中方：兩船擅闖中國海域

美：倘菲律賓船隻南海遭攻擊 將啟動共同防禦條約

歐盟指責中方南海攔截菲補給船 中國駐歐使團斥不講是非

責任編輯：袁瑋婧

 

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