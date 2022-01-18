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能源供需吃緊？發改委：電廠存煤達歷史同期最高水準

經濟脈搏 13:39 2022/01/18

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去年9月以來，中國煤炭電力供應持續偏緊，部分地區出現「拉閘限電」情況，當局採取多項措施穩定能源供應，國家發改委表示，能源保供穩價工作取得階段性成效，煤炭價格回歸合理區間，電廠存煤達到歷史同期最高水平，電力供應持續平穩，天然氣資源供應較為充足。

緊盯春節假期、冬奧會 確保能源供應平穩有序

發改委經濟運行調節局局長李雲卿今日在記者會上表示，去年末全國統調電廠存煤達到1.68億噸的歷史最高水平。當前全國能源供應總體平穩，但供需形勢及國際市場環境仍然較為複雜。針對能源保供面臨的困難和挑戰，國家發展改革委將堅持問題導向和目標導向，持續深化能源產供儲銷體系建設，為經濟社會發展提供堅實可靠的能源保障。

一是確保能源安全穩定供應。指導產煤省區和煤炭生產企業在春節期間保持正常生產銷售及發運，及時做好煤炭產運銷銜接。加強煤電、燃氣機組運行管理，提高頂峰能力，多渠道提升新能源發電出力。推動國內油氣田滿負荷生產，保持原油、管道氣、LNG進口安全穩定。緊盯春節假期、冬奧會和冬殘奧會等重要時段，加強運行調度，確保能源供應平穩有序。

二是確保群眾溫暖過冬。強化需求側管理，堅決守住民生用能底線。進一步細化實化用能保障方案，持續優化天然氣、電力、煤炭「壓非保民」預案。北方地區清潔取暖堅持宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤，嚴格落實「以氣定改」「先立後破」，確保群眾供暖安全。

三是確保經濟社會平穩運行。統籌發電供熱和原料用煤保障，督促企業簽訂並履行好煤炭中長期合同。優化電網運行方式，用足用好跨省跨區輸電通道，做到餘缺互濟、峰谷互補。發揮天然氣「全國一張網」的優勢，重點加強對北方地區特別是資源偏緊地區的調度保障。多措並舉，科學保供，切實滿足經濟社會發展合理用能需求。

責任編輯：蒯宇澄

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