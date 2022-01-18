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醫院學校閉路電視畫面疑被破解上傳 B站：下架內容並封禁賬號

社會熱點 14:40 2022/01/18

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內地近日有網民爆料稱，在嗶哩嗶哩彈幕網（B站）上有不少疑似被破解的閉路電視畫面影片，場景涉及學校、醫院等公共場所，引發廣泛關注。B站周一（17日）發布處理公告表示，接獲舉報後，已下架相關內容，並封禁上傳影片的賬號。

綜合內地傳媒報導，有網民舉報稱，有互聯網用戶疑似利用非法手段破解公共場所攝錄鏡頭，並上傳大量閉路電視畫面至B站；而有關影片的發佈者多為新開通的賬號。

有用戶將課室閉路電視畫面上傳至B站。

該網民表示，破解閉路電視攝像頭的黑色產業鏈或已經形成，「他們做這種賬號大概率是為了拉人進那種付費群，而且不僅是公共攝像頭可能被破解洩露，還有家庭攝像頭也會有被破解的風險。」

網絡流傳的截圖顯示，已上傳的監控內容涉及多個行業，包括在課室授課的老師、在醫院護士台及酒店前台工作的人員。

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對此，B站於17日發布處理公告稱，已在接獲舉報的第一時間組織排查，下架相關內容。同時，對上傳相關內容的賬號封禁，並將賬號信息報備給主管部門。目前，後續調查正在進行當中。

B站也在公告中警告，此類行為渉嫌嚴重侵犯個人隱私，屬於違法行為。一經發現，將會依法嚴肅處理。

隨後於17日晚上8時許，《澎湃新聞》搜尋發現涉事賬號已無法查詢。

責任編輯：易燕丹

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