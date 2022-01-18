【內地疫情】北京增1確診 順義航港大廈封閉因快遞檢測陽性

北京新冠肺炎疫情備受關注，昨日（17日）再新增1宗本土確診病例，為上周六（15日）Omicron確診病例的密切接觸者。

另網傳（圖）順義航港大廈臨時防控管控，暫停出入，將進行核酸檢測。據《北京日報》，物業管理公司工作人員表示，大廈有收到的快遞檢測陽性，大廈已封閉核酸檢測；如果沒有今日（18日）的核酸檢測陰性證明，任何人都進不了大廈。

北京昨日公布Omicron確診病例的溯源情況，指病例曾收發過來自加拿大、途經美國及香港的國際郵件，該郵件多處核酸陽性，不排除其經境外物品而感染病毒的可能。而據病例所感染的病毒，與北美和新加坡等地部分毒株相似度較高。

國家郵政局昨天表示，嚴防境外疫情通過寄遞渠道輸入，減少從境外疫情高風險國家和地區郵購、快遞物品。北京疾控中心提醒，國外疫情高發期間盡量減少購買境外商品。

對於有觀點認為加拿大郵件或把Omicron傳播到北京，加拿大衛生部長杜克洛（Jean-Yves Duclos）17日表示，這說法非同尋常（extraordinary），會讓專業人士提供正確的建議和觀點。

【北京疫情】染Omicron患者曾收國際郵件 不排除經境外物品傳播可能

內地6省9地現Omicron本土病例 兩地皆涉國際快件

責任編輯：林佩怡

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