外交部副部長：GDP超美不是我們的追求 中美要一起向未來

中國外交部副部長樂玉成今日（18日）表示，GDP是否超越美國不是中國的追求，更看重在思想觀念、治理能力和對世界所作的貢獻等方面實現趕超美國。他又指，中國主張中美兩國一起向未來，而不是穿越回冷戰時代。

據中國外交部官網消息，樂玉成在中國人民大學主辦的2022宏觀形勢年度論壇發表開幕特別演講時表示，造成中美關係今天困難局面的癥結在於美國奉行錯誤的對華政策，錯誤的對華認知，錯誤的時代觀、世界觀，在「中國威脅論」里越陷越深，不能自拔，處心積慮打壓遏制中國，樂此不疲挑動大國競爭對抗。

樂玉成指，中國當然不希望任何戰爭，無論是熱戰、冷戰，還是「新冷戰」。又批評美國抱着冷戰思維，使用冷戰工具，拼湊冷戰集團，實則就是變相打「新冷戰」。

拜登稱不尋求新冷戰 趙立堅重申中方這一立場（第二版）

外交部談中美乒乓外交2.0 稱不能由冷戰思維主導中美關係

美國參議院確認伯恩斯出任駐華大使 中方曾批他充滿冷戰思維

不能用競爭定義整個中美關係

他表示，中美之間在一些具體領域存在競爭，但不能用「競爭」來定義整個中美關係。與其說中美關係進入「競爭時代」，中方更主張將中美關係引向「和平共處時代」。中美應該放棄拳擊賽，改比田徑賽，通過做更好的自己，來贏得比賽、贏得未來。

樂玉成亦表示，不感興趣中國的經濟總量超不超過美國。讓14億中國人民過上好日子，滿足人民對美好生活的嚮往，才是中國共產黨的奮鬥目標。

他坦言，中國還有10億人沒有坐過飛機，2億多中國家庭沒有抽水馬桶，中國人獲得大學本科以上教育的比例僅有4%，而美國卻有25%。這才是應該高度重視並努力去改變的。

金燦榮：2022不是中美關係好年頭 料台灣問題很突出

【中美角力】秦剛：如果有人發動冷戰 中國不會是輸家

責任編輯：袁瑋婧