貪官陳剛受賄1.2億元 其北京77萬呎私家園林曝光（有片）

央視反腐專題片播至第三集，揭露中國科協原黨組成員、書記處書記陳剛案。片中介紹，陳剛讓老闆出資數千萬元（人民幣，下同），分兩期在北京懷柔區為他建造一座佔地109畝的私家園林。去年2月，陳剛被判有期徒刑15年。

受賄同時亦想過主動投案

陳剛是中國科協原黨組成員、書記處書記，曾任北京市規劃委員會黨組書記、主任；北京市委常委、副市長。專題片介紹，陳剛的突出問題是利用規劃審批的重要權力進行權錢交易。

中共十八大後，中央紀委陸續收到一些關於陳剛和老闆交往密切、作風奢靡方面的問題反映，但陳剛全部予以否認。2017年2月，陳剛被調到原國務院南水北調工程建設委員會辦公室工作，2018年又調整到中國科學技術協會。陳剛意識到，組織可能進一步對他進行調查處理。

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專題片介紹，2018年，陳剛不但不收斂不收手，反而變本加厲，瘋狂收受近7,000萬元巨額賄賂，佔總受賄額一半以上。同時，他多次想到主動投案。2019年1月，中央紀委國家監委因另一起案件找陳剛核實情況時，陳剛主動問之前那些投案自首的中管干部，組織如何看待他們；對於能主動講清問題、主動向組織上坦白交代的，組織上將給予什麼政策。

專題片介紹，經專案組對他開展思想政治工作後，陳剛當場下了主動投案的決心。中央紀委國家監委隨後正式對陳剛立案審查調查。陳剛很快交代了自己所有違紀違法事實，涉及受賄金額達1.2億元之多。

片中還介紹，2002年到2014年期間，陳剛為滿足自己的「設計夢」，讓老板出資數千萬元，分兩期在北京懷柔為他建造了一座私家園林。由於這處園林違反北京城市總體規劃，在陳剛被查處後已經被拆除。

該園林總佔地面積109畝（1畝約666.7平方米，109畝約77萬呎），建築面積3,000多平方米，裝飾奢華，內有中式四合院、西式臨水全玻璃別墅、日式庭院等，建有半懸空的游泳池、人造白沙灘、影音室、按摩房等場所。建成之後，陳剛經常帶家人親友和商人老闆來這裡休閑娛樂。

責任編輯：尹航

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