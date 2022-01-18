人行：把貨幣政策工具箱開得再大一些 回應降準減息可能性

中國人民銀行副行長劉國強周二（18日）表示，當前經濟面臨三重壓力，要做到以進促穩，政策充足發力，把貨幣政策工具箱開得再大一些，保持總量穩定，避免信貸塌方，政策並要精準、靠前發力，及時回應市場的普遍關切。

對於人行超預期同時下調中期借貸便利(MLF)和逆回購利率，是否意味開啟新一輪的寬鬆周期，貸款市場報價利率（LPR）會否相應下調？人行貨幣政策司司長孫國峰稱，LPR會及時充分反映市場利率變化，引導企業貸款利率下行。又指發達經濟體政策調整對中國影響有限。

至於降準的可能性，劉國強指， 當前金融機構平均存款準備金率是8.4%，已經不高了，進一步調整的空間變小了， 但從另一角度看，空間變小了但仍然還有一定的空間，可以根據經濟金融運行情況以及宏觀調控的需要使用。

盛松成：現階段屬較好降息窗口期 料二季度經濟企穩

人行下調MLF及逆回購利率 分析：「減息」助穩經濟

在國新辦發布會上，劉國強稱人行今年將堅持穩字當頭、穩中求進，穩健的貨幣政策靈活適度，加大跨周期調節力度，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，更加主動有為，更加積極進取，注重靠前發力，引導金融機構加大對實體經濟特別是小微企業、科技創新、綠色發展的支持力度，穩定宏觀經濟大盤。

人幣匯率短期或偏離均衡水平

人行將重點圍繞4方面工作，包括保持貨幣信貸總量穩定增長，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕；保持信貸結構穩步優化；保持企業綜合融資成本穩中有降；保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

劉國強稱，讓市場供求在匯率形成中發揮決定性作用，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能。影響匯率的因素較多，匯率測不准是必然，雙向波動是常態，企業和金融機構要樹立「風險中性」理念，金融機構要積極為中小微企業提供匯率風險管理服務，降低中小微企業匯率避險成本。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定是目標，匯率可能在短期偏離均衡水平，但從中長期看，市場因素和政策因素會對匯率偏離進行糾正。

走在市場曲線前面 及時回應普遍關切

對於當前經濟面臨三重壓力，劉國強表示，「穩」本身就是最大的「進」。在經濟下行壓力根本緩解之前，進要服務於穩，不利於穩的政策不出台，有利於穩的政策多出台，做到以進促穩。當前重點目標是穩，政策的要求是發力；

一、充足發力，把貨幣政策工具箱開得再大一些，保持總量穩定，避免信貸塌方； 二、精準發力，要致廣大而盡精微，金融部門不但要迎客上門，還要主動出擊，按照新發展理念的要求，主動找好項目，做有效的加法，優化經濟結構； 三、靠前發力。一年之計在於春，要抓緊做事，前瞻操作，走在市場曲線的前面，及時回應市場的普遍關切，不能拖，拖久了市場關切落空了，落空了就不關切了，不關切就「哀莫大於心死」，後面的事就難辦了，所以不能拖，要走在前面

發達經濟體政策調整 對中國影響有限

至於人行超預期同時下調MLF和逆回購利率，人行貨幣政策司司長孫國峰稱，這體現貨幣政策主動作為、靠前發力，有利於提振市場信心，通過LPR傳導降低企業貸款利率，促進債券利率下行，推動企業綜合融資成本穩中有降，有助於激發市場主體融資需求，增強信貸總量增長穩定性，支持國債和地方債發行，穩定經濟大盤，保持內部均衡和外部均衡的平衡。

對於美聯儲釋加速「收水」（Taper）和加息的信號，宏觀政策協調有何協調，孫國峰稱，發達經濟體政策調整對中國影響有限。人行將堅持穩字當頭、以我為主，據國內形勢把握好穩健貨幣政策的力度和節奏，並增強人民幣匯率彈性，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器功能，引導市場主體樹立風險中性理念，加強跨境資金流動宏觀審慎管理，強化預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，積極穩妥應對發達經濟體貨幣政策調整。

房地產銷售、購地、融資逐步回歸常態

另外，對於房地產市場情況，人行金融市場司司長鄒瀾表示，近期房地產銷售、購地、融資等行為已逐步回歸常態，市場預期穩步改善。將堅持「房住不炒」定位，全面落實房地產長效機制，保持房地產金融政策連續性、一致性、穩定性，穩妥實施好房地產金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。

國家統計局：今年房地產投資有望平穩發展 堅持房住不炒及三穩

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁