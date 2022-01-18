江西政協前副主席肖毅被起訴 涉違規支持虛擬貨幣「挖礦」 

江西省政協前黨組成員、副主席肖毅涉嫌受賄、濫用職權一案，近日浙江省杭州市人民檢察院已向杭州市中級人民法院提起公訴。肖毅被指控，為虛擬幣企業提供案件審判、資金和電力，以及財政補貼等幫助，致使公共財產遭受重大損失，情節特別嚴重。

據最高人民檢察院周二（18日）通報， 肖毅涉嫌受賄、濫用職權一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由杭州市人民檢察院審查起訴。近日，杭州市人民檢察院已向杭州中院提起公訴。

肖毅被控在電力保障上違規幫「挖礦」企業

檢察機關起訴指控，肖毅利用擔任江西省人民政府駐北京辦事處主任、江西省撫州市委書記、江西省政協副主席等職務上的便利，為相關單位和個人在工程承攬、項目開發等事項上提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大。

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此外，肖毅在擔任撫州市委書記期間，明知撫州市創世紀科技有限公司等企業主要從事虛擬貨幣計算生產業務，涉虛擬貨幣生產設備製銷及虛幣交易活動，仍違反國家規定，在財政補貼、案件審判、資金支持、電力保障等方面違規提供幫助，致公共財產遭受重大損失。

▲ 江西省政協前黨組成員、副主席肖毅

檢察機關指，上述情況造成惡劣社會影響，情節特別嚴重，依法應當以受賄罪、濫用職權罪追究其刑事責任。

表面是建立數據中心 實際是在「挖礦」

現年59歲的肖毅去年因嚴重違紀違法，遭有關部門立案審查。同年11月，中紀委發佈的「雙開」的公告中，罕見提及肖毅涉嫌濫用職權，引進和支持企業從事不符合國家產業政策要求的虛擬貨幣「挖礦」活動。

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據《澎湃新聞》，肖毅2017年主政撫州期間，分別與慕尼黑GM基金會、弗萊堡經濟促進署、法蘭克福TB國際公司進行公務會談。隨後，撫州高新區與GM基金會、撫州創世紀科技有限公司，就建設超算產業中心項目簽署三方框架協議書。有關項目兩期建設總投資不低於16.9億美元，共安裝54.5萬台伺服器並投入營運。

去年7月，中國裁判文書網公布兩份涉及撫州市創世紀科技有限公司合同糾紛的民事裁定書，均披露案中所涉撫州數據中心的建立以及設備的保管營運，實際是利用設備進行高性能計算以獲得虛擬貨幣獎勵的行為，屬國家不予鼓勵的高耗能產業。

據悉，撫州市統計局2018年3月發布的《1-2月撫州市工業用電基本情況及特點》顯示，撫州創世紀科技有限公司2018年1-2月累計用電量為7475.23萬千瓦時，排名全市企業第一。

責任編輯：易燕丹

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