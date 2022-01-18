【北京疫情】Omicron病例母親、同事確診 朝陽區1陽性染Delta

北京新冠肺炎疫情擴大，北京通報，昨日（17日）至今（18日）午3時，北京新增2宗本土確診病例、1宗核酸陽性。新增的兩宗確診病例均在海淀區，分別是之前感染變種病毒Omicron病例的母親、同事；至於1宗核酸陽性在朝陽區，感染Delta變種，在即將開往山東威海的高鐵上被管控。

北京上周六（15日）新增1宗本土確診病例，感染Omicron。北京市疾病預防控制中心副主任龐星火今日在發布會上通報，該病例的母親、同事也確診。

朝陽區病例於高鐵上被管控

病例母親居海淀區博雅西園，上周六已作為密切接觸者轉至集中隔離點，昨日出現發燒、喉嚨不適等症狀，隨後診斷為確診病例（輕型），已轉至定點醫院隔離治療。其近日足跡包括乘搭巴士、與同事用餐、到京城皮膚病醫院就診等，並曾接收快遞。

至於另一宗確診病例，現居海淀區百旺茉莉園一期，為Omicron病例的單位同樓層同事，上周六作為高風險人群居家隔離，昨出現發燒症狀，診斷為確診病例（輕型），已轉至定點醫院隔離治療。其近日足跡包括乘坐地鐵上下班，到咖啡、便利店等。

海淀區昨晚對百旺茉莉園一期臨時管控，實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，同時展開核酸檢測。

另外，截至今午1時，共排查到兩名病例密切接觸者29人，均已管控，轉運至觀察點集中隔離和核酸採樣，結果待出。

而新增的核酸陽性者，現居朝陽區平房鄉石各莊村，去年11月到北京打工，上周五（14日）出現感冒症狀，昨核酸檢測，復核結果為陽性，並檢測出Delta異株特異性突變位點陽性，立即聯繫患者，並將其在即將開往威海的G1085次列車上管控，現已轉至定點醫院隔離治療。

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責任編輯：林佩怡

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