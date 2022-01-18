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威脅討薪農民工「你玩得過嗎？」 中建二局項目經理致歉

社會熱點 18:30 2022/01/18

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中國建築第二工程局有限公司（中建二局）廣州分公司旗下一個項目，近日被指拖欠逾百名農民工的300百多萬元（人民幣，下同）薪金，班組長聯繫項目質量經理時，卻被對方威脅，「來搞嘛，你來跟二局玩，你玩得過嗎？」有關對話之後曝光，項目經理致歉，有關欠薪已亦支付。

上周五（14日）有農民工向「廣東民聲熱線」節目組反映，中建二局總包的黃埔南崗萬達廣場項目拖糧，班組長林先生稱，總共拖欠137個農民工工資，大概370、380萬。當天節目結束後，工人收到130萬工資，尾款還差200多萬元未結清。

翌日林先生聯繫項目質量經理周某，對方表示，若不撤訴就不發剩下的錢，稱「還好意思打電話？」「到電視台你們說了算，要給完（錢）了你們才撤訴，你們怎麼不飛天呢？」「來搞嘛，你來跟二局玩，你玩得過嗎？」

有關報道曝光後，第二日投訴人就收到餘款230萬元。

項目經理周經理在節目中向林先生和公眾道歉，稱自己沒有控制好自己的情緒，說了不當言辭，「真誠地向林先生表示道歉，對造成的影響向公眾表示歉意」。

據節目組收到反饋，中建二局廣州分公司迅速協調勞務外判商四川鴻建勞務公司，與林先生的砌築班組協商，雙方達成一致，勞務款項已經支付。中建二局廣州分公司並調查事件處理不當，要求就不當言論向林先生當面道歉，並將在調查完成後依法依規對相關人員處理。

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責任編輯：林佩怡

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