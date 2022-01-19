中國駐湯加大使：1000多名中國公民都平安

湯加火山爆發牽動人心。中國駐湯加大使曹小林周二（18日）透過衛星電話向外界公布，湯加主島有1,000多名中國公民和公司員工，目前都平安。

湯加主島千名中國公民平安

湯加發生海底火山噴發及海嘯災害以來，海底通信線路損壞，對外通信中斷。據央視報道，曹小林18日透過衛星電話，介紹目前情況。

曹小林介紹，湯加政府18日通報了最新災情，首都所在的主島西側大片房屋被摧毀，許多公民被安置到避難所。在距離火山爆發比較近的第三大群島災情更嚴重，有的小島上所有房屋被海嘯吞沒，具體傷亡情況還在統計中。

火山灰污染了整個國家的水源，所有家庭的飲用水都面臨困難，整個國家的農作物遭受毀滅性打擊。此外，空氣中彌漫的火山灰對人體呼吸系統有害。所以政府呼籲民眾盡量避免外出，出行要戴口罩。總的來說，財產損失非常嚴重。

曹小林還指，在湯加主島有1,000多名中國公民和公司員工。經全面排查，目前他們都很平安，生活和工作正常。使館工作人員走訪慰問部分受災害較重的中國公民家庭，提供必要幫助。另外，由於無法和在國內的家人取得聯繫，也透過合適方式向他們在中國的親人報平安。

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責任編輯：尹航

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