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發改委「習近平經濟思想研究中心」正式掛牌

國情動向 10:30 2022/01/19

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國家發改委成立習近平經濟思想研究中心，周二（18日）在北京正式掛牌。發改委指，該研究中心將努力建設成為深入學習習近平經濟思想的重要載體、系統研究習近平經濟思想的重要智庫、宣傳貫徹習近平經濟思想的重要平台、闡釋傳播習近平經濟思想的重要陣地。習近平經濟思想必須長期堅持、不斷豐富發展。

發改委：習經濟思想必須長期堅持

發改委官網公布，報經中共中央批准，在國家發改委成立習近平經濟思想研究中心實體機構。習近平經濟思想研究中心將緊緊圍繞「國家級、權威性、開放型、有影響」的目標，努力建設成為深入學習習近平經濟思想的重要載體、系統研究習近平經濟思想的重要智庫、宣傳貫徹習近平經濟思想的重要平台、闡釋傳播習近平經濟思想的重要陣地。

官網公布，中共十八大以來，以習近平為核心的中共中央創造性提出一系列新理念新思想新戰略，引領中國經濟發展取得歷史性成就、發生歷史性變革，在實踐中形成和發展了習近平經濟思想。

習近平：中國經濟韌性強 對中國經濟發展前途充滿信心

習近平經濟思想體系嚴整、內涵豐富、博大精深，深刻回答了事關中國經濟發展全局的一系列方向性、根本性、戰略性重大問題，是新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分，是馬克思主義政治經濟學在21世紀當代中國的最新理論成果，是指引中國經濟高質量發展、全面建設社會主義現代化國家的科學行動指南，是做好新時代經濟工作的根本遵循，必須長期堅持、不斷豐富發展。

多部門成立習近平思想研究中心

2020年7月20日，外交部在旗下中國國際問題研究院設立「習近平外交思想研究中心」。

2021年6月26日，在中國法學會成立「習近平法治思想研究中心」。

2021年7月5日，在國家發改委成立「習近平經濟思想研究中心」。本月18日舉行掛牌儀式。

2021年7月7日，在生態環境部成立「習近平生態文明思想研究中心」。

習近平新年講話稱2021年意義非凡（附講話全文）

習近平：中國共產黨始終尊重和保障人權

責任編輯：尹航

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