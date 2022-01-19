【北京冬奧】官方APP「冬奧通」存安全漏洞？駐加使館駁斥

北京冬奧會下月4日舉行，因應新冠疫情，北京當局要求所有入境的各國運動員、官員、工作人員及記者等，都要在智能手機安裝一個名為「冬奧通」(My 2022) 的應用程式，以追蹤健康狀況。加拿大研究人員發布報告稱，該App存在安全缺陷，容易受到隱私洩露和黑客攻擊。中國駐加拿大使館駁斥該說法。

北京冬奧會技術部官員周三稱，在「冬奧通」App應用方面中國嚴格遵守規則保護數據，而且該App所有技術細節都已通過相關應用商店的審核，保個人隱私的安全。

官員亦強調，將嚴格保護個人信息，「冬奧通」是防疫的需求，其各項功能所用到的用戶信息，在用戶協議和隱私政策中均有明確表述，並經過國際奧委會的審核。

加研究：「冬奧通」易受隱私洩露和黑客攻擊

冬奧通App是由北京奧組委建立，註冊人員須登錄冬奧健康監測系統，監測並報告健康狀況。冬奧通也提供各種訊息服務，包括獲取賽事入場許可以及（文字及音頻）聊天功能、新聞推送和文件傳輸等。

專門從事數字安全研究的多倫多「Citizen Lab」研究人員指出，冬奧通未能對個人數據的傳輸進行適當加密，容易受到黑客攻擊。冬奧通的隱私政策沒有說明它將與哪些機構分享用戶的訊息。

此外，研究報告指，「冬奧通」提供讓用戶舉報「政治敏感內容」的功能。同時，程式中含有一份審查關鍵詞的列表，包含涉及新疆、西藏等一系列與中國政治和政府機構有關的詞語，但該審查列表在他們分析的版本中沒有被啟用。

Citizen Lab稱，已於12月3日向北京冬奧組委通報其安全關切，但沒有收到任何回應。

駐加使館斥：歪曲事實 毫無根據

中國駐加拿大使館回應稱，該說法歪曲事實，毫無根據。有關方面關於網絡安全的擔憂也完全沒有必要。

使館指，中方一貫堅決反對並打擊任何形式的網絡攻擊和網絡竊密行為。北京冬奧會期間，中方將秉持安全、開放、合作的治網理念，為參會的國內外運動員、媒體人員等提供便捷網絡服務。據了解，對於中方提供的開放網絡保障服務，各方在使用中均表示滿意。

國際奧委會亦回應指，「冬奧通」手機應用程式是供北京冬奧會所有運動員使用，強調已經由兩間網絡安全測試機構獨立評估，沒發現有嚴重漏洞。

為避免可能會有網絡安全風險，美國、澳洲和荷蘭等國的奧委會早前分別對本國選手和隨行工作人員發出警示，呼籲他們使用一次性手機，而不要將個人手機和電腦帶進中國。

中國外交部發言人趙立堅在回應表示，有關國家提出關於中國所謂網絡安全的問題，完全是倒打一耙，無中生有。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道