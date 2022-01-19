【內地疫情】昨增55本土確診 安陽文峰區晚7點後宵禁

內地昨日（18日）新增87宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔55宗；另有2宗本土無症狀感染。河南安陽疫情持續，該市文峰區今日（19日）起，全面收緊封控區及管控區的防疫措施，晚上7點後實施宵禁，人車嚴禁上路。

據國家衛健委通報，新增本土病例分佈為河南33宗，其中安陽市29宗、許昌市3宗、鄭州市1宗；天津14宗，其中津南區13宗、西青區1宗；廣東7宗，其中珠海市6宗、深圳市1宗；北京1宗，在海淀區。新增本土無症狀感染者方面，北京1宗，在朝陽區；廣東1宗，在廣州市。

【北京疫情】Omicron病例母親、同事確診 朝陽區1陽性染Delta

【內地疫情】北京增1確診 順義航港大廈封閉因快遞檢測陽性

陝西省昨日無新增本土確診或無症狀感染病例，是當地自去年12月9日爆發疫情以來首次「零新增」。當局通報稱，本輪疫情累計報告2,077宗本土確診病例，其中西安市2,050宗、咸陽市13宗、延安市13宗、渭南市1宗。

河南安陽宵禁 要求強化人員管理

河南安陽市疫情嚴峻複雜，為盡快實現社會面清零，當地今日起全面升級封控管控措施。其中，文峰區晚上7點後宵禁，電動車和行人嚴禁出小區上路，行人居家隔離，足不出戶，所有營業單位全部停業。持工作證明出小區時間限制在早上5:30至7:00，進入小區時間限制在晚上7:00至8:30。其他時間段內除緊急情況，嚴禁一切人員出入。

此外，安陽市疫情防控指揮部要求強化人員管理。封控區必須嚴格封門封戶，落實居家隔離措施，做到24小時巡邏值守，可通過監控設備、單元門禁等措施加強管理，嚴格防止人員外出流動，堅決做到足不出戶。

【內地疫情】昨增127本土確診 孫春蘭：盡早撲滅聚集性疫情

【北京疫情】染Omicron患者曾收國際郵件 不排除經境外物品傳播可能

同時做好及時轉運工作，一旦社區出現新增確診病例，需在2小時內轉運至定點醫院，確診病例的家人、鄰居及整棟單位居民，要在3小時內轉運至集中隔離場所，其他密切接觸者、次密接人員要在12小時內轉運至集中隔離場所。

廣東新增本土確診涉珠海深圳

在廣東，截至19日上午9時，珠海累計23宗確診病例。流調溯源發現，所有病例均在同一傳播鏈上。基因測序與外省的境外輸入關聯病例同源，早期發病的個案從事企業客戶服務工作，經常接觸境外入境物品，專家研判本次疫情不排除因暴露於污染入境物品所致。

深圳市確診的一名32歲女子，在境外機組人員入住的酒店擔任清潔工。該病例工作期間處於閉環管理狀態，密接人員為其閉環管理的同事。當局已展開基因排序和流行病學調查，相關的場所已實施管控和完成消毒。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁