上海：加大對集成電路、軟件項目資金支持

上海市政府日前提出，對符合條件的集成電路和軟件重大項目，市戰略性新興產業專項資金進一步加大支持力度。其中特別強調加大境外高端緊缺人才扶持力度，對從事集成電路、基礎軟件、信息技術服務等重點產業的境外高端緊缺人才，按照有關政策給予扶持。

分項目支持的資金從5000萬元至1億元

上海市政府發布《新時期促進上海市集成電路產業和軟體產業高質量發展若干政策》稱，對於零件、原材料等自主研發取得重大突破並實現實際銷售的集成電路裝備材料重大項目，支持比例為項目新增投資的30%，支持金額原則上不高於人民幣1億元。

對於EDA、基礎軟件、工業軟件、訊息安全軟件重大項目，項目新增投資可放寬到不低於人民幣5,000萬元，支持比例為項目新增投資的30%，支持金額原則上不高於人民幣1億元。

▲ 上海加大對集成電路產業扶持力度

此外，上海還計劃優化研發設計人員和企業核心團隊獎勵政策，重點支持承擔國家及上海市重大攻關任務的集成電路生產、裝備、材料、設計、先進封裝測試企業研發設計人員，基礎軟件、工業軟件、新興技術體件、信息安全軟件企業以及符合國家規劃布局導向的大型行業應用軟體企業研發設計人員。

鼓勵集成電路企業和軟件企業做大產業規模，對於首次突破相關年度主營業務收入條件的集成電路裝備材料、EDA、設計企業和軟件企業，由市、區兩級政府給予企業核心團隊分級獎勵。其中，基礎軟件、工業軟件、信息安全軟件企業突破的年度主營業務收入可作進一步放寬。

上述個人獎勵金額最高不超過人民幣50萬元。經市行業主管部門認定的集成電路和軟件企業，可在引進當年申報並享受獎勵政策。

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加大境外高端人才扶持力度

此外，上海還特別強調加大境外高端緊缺人才扶持力度。對中國（上海）自由貿易試驗區及臨港新片區、張江國家自主創新示範區從事集成電路、基礎軟件、信息技術服務等重點產業的境外高端緊缺人才，按有關政策給予扶持。

同時，支持企業引進人才。對列入國家鼓勵的重點集成電路和軟體企業清單的單位，經上海市戰略性新興產業領導小組辦公室向相關主管部門推薦後，納入當年非上海生源普通高校應屆畢業生進滬就業重點扶持用人單位，此單位引進符合條件的高層次人才，直接納入市級相關人才引育計劃。

責任編輯：李冰琪

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