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內地疫情多涉「物傳人」？專家：至少同時滿足這三條件

國情動向 12:05 2022/01/19

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近日內地疫情持續擴散，北京、深圳、珠海三地的源頭都被指不排除经由境外物品感染病毒。專家指，確有案例證明通過冷鏈運輸的物品可「物傳人」。但核酸陽性物品的病毒如果要傳染給人至少要同時滿足三個條件，包括要有傳染源、合適的傳播途徑以及易感人群。

據央視新聞報道，央視新聞節目《新聞1+1》昨日連線南方醫科大學公共衛生學院教授趙衛，關注防範新冠病毒「物傳人」的問題。

冷鏈運輸物品「物傳人」證據充分

於過去的案例中，是否有明確證據表明新冠病毒可以「物傳人」，趙衛表示，早在2020年10月17日在青島暴發的新冠疫情中，中國疾病預防控制中心就明確從冷鏈運輸的鱈魚外包裝袋上，分離培養出新型冠狀病毒，而且有比較明確的活的新型冠狀病毒感染人的證據。

這也是在國際上首次證實通過冷鏈運輸的物品「物傳人」，有了明確證據。這個證據也發表在《中國科學院院刊》上，經過了科學家論文評審，所以這個案例「物傳人」的證據，應該是比較確切和充分的。

「核酸陽性」不代表物品表面有活病毒

日前北京疾控中心通報，北京15日新增的1例Omicron本土確診者，所收到的國際快件多處呈陽性。物品檢測到新冠病毒陽性，一定會傳染給人嗎？趙衛表示，報道都是說的物品核酸陽性，這個「核酸陽性」並不代表着在物品的表面一定有活的病毒。因為當病毒存在於物體表面，如果存放一段時間，它就會失去活力。但是這個病毒的核酸依然存在，所以這就出現了物品表面核酸檢測陽性的現象。

他指，而陽性物品的病毒如果要傳染給人，造成人出現臨床症狀，要至少滿足三個條件：一是物體表面的病毒一定是活的病毒，而不是病毒的屍體；二是病毒應該通過正確的傳播途徑進入人體，對新冠病毒來說就是通過呼吸道進入人體；三是接觸的人要沒有免疫力。

據新華社，此前舉行的國務院聯防聯控機制新聞發佈會上，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友介紹，「物傳人」要造成感染，需滿足三個條件：一是物品污染較重；二是病毒在物體表面存活時間較長，一般來說溫度越低，病毒存活時間越長；三是接觸污染物品時未採取適當防護措施。

吳尊友認為，相比受到人感染，受到物感染的病毒量不同，病例容易出現無症狀感染或輕症感染，往往發現不夠及時，可能引發新的疫情。

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責任編輯：袁瑋婧

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