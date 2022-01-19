央視披露中信銀行原行長孫德順案 設3層影子公司掩蓋權錢交易

央視昨晚播出專題片《零容忍》第四集，片中曝光中信銀行原黨委副書記、行長孫德順金融腐敗案大量細節，孫德順認為收現金太低端，設三層「影子公司」掩蓋權錢交易。

孫德順用特有金融手段和產品去掩蓋權錢交易

據新華網報道，孫德順在銀行業工作40多年，是中國金融界唯一一名從銀行網點最基層的櫃面出納員做起，一步步成長為國有銀行總行行長的幹部。他自認為業務能力高超，試圖通過精心設計來掩蓋權錢交易。

中央紀委國家監委機關工作人員樊祥鵬介紹，「他有一個特點就是不收現金，他認為收現金太低端了，太簡單粗暴了。他利益兌現的方式非常專業化，做了層層掩蓋，用特有的金融手段和產品去掩蓋。」

調查發現，孫德順是利用影子公司、借助金融手段來完成利益輸送的典型，其專業化、複雜化程度相當罕見。他安排兩名老部下作為代理人，開設兩間投資平台公司，兩間公司的代理人實際只是為孫德順代言的「影子」。

第一層影子：兩間平台公司是他的核心經營團隊，遮蔽在他身前

第二層影子：在平台公司下設立十多間項目公司

第三層影子：項目公司和行賄企業不是直接交易，而是雙方各自再成立空殼公司，多層影子公司層層嵌套

交易主體本身已經魅影重重，資金往來又偽裝成各種貌似合法的金融產品、股權投資協議，用影子交易為利益輸送再蒙上一層迷霧。

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此外，片中還揭露，近年來中央多次強調，金融要回歸服務實體經濟的本源，要加大對製造業的支持力度，防止信貸資金過度向房地產集中，孫德順卻背道而馳。

除了追求政績外，孫德順之所以增加房地產貸款還為謀私利。調查發現，一些房地產公司老板與他關係密切，並存在利益交換。例如一名房地產公司老板曾以投資為名，向孫德順實際控制的公司輸送1,000萬元，得到的回報是通過孫德順獲批貸款授信40多億元。

2020年3月，中央紀委國家監委通報，孫德順是金融領域腐敗問題特別嚴重、性質特別惡劣、數額特別巨大的典型，將其開除黨籍，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

責任編輯：尹航

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