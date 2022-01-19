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【科技戰】美飛機初創公司指控中資轉移技術 FBI展開國安調查

經濟脈搏 12:34 2022/01/19

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中美科技戰持續，美國《華爾街日報》報道，美國小型休閒飛機初創企業Icon Aircraft的美國股東，指控中國投資方將技術不當轉移到中國，美國聯邦調查局（FBI）和美國外國投資委員會（CFIUS)已展開調查。

總部位在美國加州的Icon專門生產小型休閒水陸兩棲飛機，目前近47%股份由中國政府支持的上海浦東科技投資有限公司（PDSTI）持有。一群Icon的美國股東指控這家中企將公司掏空，並將技術轉移到中國，而這些技術可能應用於軍事方面。

美國股東指控中企掏空公司 轉移技術或應用於中國軍事

報道引述相關文件和知情人士報道，美國外國投資委員會接獲Icon美國股東要求介入後，已於去年11月底展開相關審查。該委員會是一個跨機構的小組，有權基於國家安全理由，建議總統阻止或解除交易。

據知情人士和其中一份文件，美國FBI針對中資入股Icon及技術轉讓有關的潛在刑事犯罪，也已展開單獨調查。

報道指，CFIUS介入Icon一案，凸顯出美國對來自中國的投資加強審查。中美關係正陷入敵對，兩國政府正爭奪對未來經濟和軍事競爭力至關重要的技術的主導權。

中資：投資使Icon免於倒閉

上海浦東科技投資在法律文件中表示，其對Icon的投資使後者免於倒閉，將Icon的技術授權給一家中國公司將帶來所需的資金。

一名與浦東科技投資關係密切的人士也說，美國股東要求CFIUS審查Icon投資案，「展示了CFIUS程序如何被不當地用來對付秉持誠意的投資者」。

Icon由一名前美國空軍飛行員和一名前斯坦福大學（Stanford University）產品設計講師於2006年共同創立。根據美國股東說法，目前唯一一款飛機產品ICON A5採用碳纖維機身，機翼可折疊，且具有水陸起降功能。

Icon公司網站稱，該飛機是為娛樂用途設計的。美國股東在給CFIUS的一份通知中則表示，ICON A5能被改裝成軍事化無人機。

這份日期標示為8月1日的備忘錄指出，不應允許Icon的飛機技術、先進材料和航空航天製造能力落入中國手中，如果CFIUS不迅速介入，這情況可能會在幾個月內變成現實。

日媒：針對中國 日美探討建高科技出口管制跨國機制

關乎雙碳和科技戰？中國「稀土航母」出世 國資委持股31.21%

責任編輯：蒯宇澄

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