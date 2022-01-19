內地Omicron疫情涉境外快遞？深圳市民收香港快遞健康碼變黃

內地Omicron疫情涉及多地，北京、深圳兩地稱不排除經境外輸入物品感染的可能，國際快遞潛在病毒傳播風險引發廣泛關註。此外，有深圳市民表示，最近收到由香港寄來的快遞，自己的健康碼卻變黃了。

官方還未針對境外快遞有統一規定

據中新經緯網報道，有深圳市民在社交平表示，最近負責幫公司採購年會物品，由於國內旗艦店都沒貨了，她選擇了在電商平台的境外專區下單。自己因收到了從香港過關的境外包裹，健康碼變黃了。在醫院核酸檢測的黃碼通道裡，她發現還有兩個人也是這一情況。在社交平台上，也有數名網友分享了同樣的經歷。

▲ 深圳市民接收香港快遞後健康碼變黃（網絡截圖）

報道稱，深圳12345政務服務便民熱線工作人員說，這段時間收到境外快遞，健康碼是有可能會變黃的，但目前沒有更多資料和統一規定。

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專家建議現階段減少海淘

有專家建議，現階段應減少海淘。但據了解，絕大多數普通消費者從平台購買的海淘商品，均從海外倉或國內保稅倉發貨，這些商品在發貨前在倉內會進行統一管理，有的甚至已經存放了相當長一段時間。

據物流方面介紹，在保稅倉內，對港車安排專人使用消毒液進行消殺，部分區域按屬地政府要求請有資質的供應商對港車來貨進行消毒液消殺處理；部分區域按屬地政府要求指定專人和專門區域進行港車卸貨，對接觸港車貨物人員進行健康檢測和定期核酸檢測。

不過，對於直郵入境的快件，如個人代購商品，消費者還是要提高警惕。

▲ 內地快遞公司對境外快遞進行消殺

責任編輯：李冰琪

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