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國際郵件消殺後還有病毒？中疾控專家：這些情況病毒不會死亡

國情動向 13:59 2022/01/19

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為了防控境外物品攜帶病毒入境，國務院聯防聯控機制曾多次發佈文件，要求各口岸對進口郵件和貨物進行全面消毒，希望在關口攔截被污染的物品。然而近期內地多地疫情仍被指和境外物品相關，有中疾控專家指，在特定條件下，有些病毒不會死亡，貨品就會具有傳染性。

央視新聞引述中國疾控中心消毒學首席專家張流波表示，目前國際上新冠疫情大流行的態勢仍在持續，進入到中國的郵件和貨物，存在被新冠病毒污染的可能性。

若轉運工人咳嗽打噴嚏 恐保護病毒

張流波指，假設在國外物品上污染的新冠病毒量比較大，同時轉運工人一咳嗽，一噴嚏，可能唾液、痰液上面有機物比較多，對病毒有比較好的保護作用。再加上現在北半球是冬天，病毒存活的時間就會長很多。如果再經過空運，時間又短，這個時候在接觸到這些貨品的時候，接觸到這些包裝表面的時候，就可能存在着感染風險。

此外，專家還介紹，新冠病毒不僅會污染郵件的包裝，也會污染內部的貨品。此次快遞行業相關人員沒有最先發病，說明對郵件表面的防護和消毒效果是好的，但對包裝裏面的貨品出現傳播風險要引起高度重視。

翻查報道，去年11月13日，張流波在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上曾指，快遞傳播新冠病毒需要同時滿足三個條件。第一，在收運快遞的過程中被新冠病毒污染；第二，在收快遞的時候，快遞物品上面的新冠病毒還存活；第三，在接收快遞時，受到新冠病毒的污染。

據內媒《財經》雜誌報道，美國疾控中心的一篇文章稱，在常溫下被污染後的多孔表面，幾分鐘或幾小時後就無法測出活病毒。即使是不鏽鋼、塑料、玻璃這樣的無孔表面，附着病毒的傳染性也會在72 小時內降低 99%。

內地疫情多涉「物傳人」？專家：至少同時滿足這三條件

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責任編輯：袁瑋婧

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