在B站直播婦科手術 山東涉事醫生被捕 賬號封禁

內地有網民爆料稱，一名男醫生疑似在嗶哩嗶哩彈幕網（bilibili，俗稱「B站」）上直播婦科手術片段，引發關注。對此，山東省日照市公安局東港分局周二（18日）晚上通報稱，涉事醫生已被抓獲，目前正立案偵查事件。B站亦回應稱，涉事賬號已被永久封禁，並將配合警方調查取證。

據網民描述，其於1月15日下午偶然進入B站一個直播間。從對話內容得知，該直播是一名男性麻醉師在為一名女患者進行婦科手術,「在直播過程中，女患者曾詢問一名在場的女醫生，現場的男性人員是否為其做手術的醫生，女醫生則表示此人是麻醉師。」

網民續指，因不知情，女患者在手術過程中，一直被該名男麻醉師偷拍私隱部位並直播。期間，男麻醉師的同事也沒有阻止有關行為。

醫院學校閉路電視畫面疑被破解上傳 B站：下架內容並封禁賬號

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直至18日晚，山東省日照市公安局東港分局發布情況通報表示，當日下午4時許接群眾舉報，一名醫生疑似在網上直播婦科手術片段，遂即對涉事醫院相關人員進行調查，於下午6時許將涉事醫生厲某抓獲。目前已立案，案件正在進一步偵查中。

警方又提醒，該視頻、圖片涉及個人隱私，請廣大網民不議論、不傳播，違者依法追究法律責任。

涉事的平台B站則於18日晚回應稱，經內部核查，該直播間於1月15日直播過程中被多次警告及切斷，隨後被永久封禁。目前已向公安機關進行舉報，並將積極配合警方開展調查取證。

近日，B站才被指有用戶疑似破解公共場所攝錄鏡頭，並上傳大量閉路電視畫面，引發輿論關注。B站對此表示，有關行為涉嫌嚴重侵犯個人隱私，屬於違法行為；一經發現，將會依法嚴肅處，請發現此類內容的用戶立即聯繫在線客服。

責任編輯：易燕丹

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