北京推時間銀行養老服務 做志願1萬小時可入住公辦養老機構

北京市即將推出「時間銀行」養老志願服務互助模式，每提供一小時養老志願服務時間可兌換獲得一個「時間幣」，積攢10000個可以入住公辦養老機構，即需要10000小時時長，若每天志愿服务4小时，需要2500天，要花将近7年时间。

據新京報報道，近期，北京市民政局會同市財政局、團市委三部門聯合發佈《北京市養老服務時間銀行實施方案（試行）》，方案將於6月1日起實施。

報道引述北京市民政局副局長李紅兵介紹，在經過培訓後，滿18周歲、熱心公益事業、身心健康的北京市常住居民，或北京市未滿18周歲的在校學生在其監護人的帶領下參與養老志願服務的，可成為志願者並在「時間銀行」建立對應個人賬戶，每服務1個小時可獲得1個時間幣並存入賬戶，時間幣在全市範圍內通存通兌。

志願者既可以在60歲以後兌換相同時長的服務供本人使用，也可以贈送給自己的爸爸媽媽、爺爺奶奶等直系親屬，讓親人享受服務。

志願者通過參與時間銀行養老志願服務獲得並存儲的時間幣達到10000個，可在其年長衰弱或失能後，按照城鄉特困人員待遇入住轄區內的公辦養老機構。

時間幣不能換資金和實物

李紅兵強調，時間幣不能換資金或實物，堅持時間換時間的基本原則。

他介紹，這並不是唯一的激勵機制，政府部門還將探索建立梯次分明的激勵措施，比如積分兌換獎勵、優秀志願服務項目評選、優秀志願服務組織評選、星級志願者等。也歡迎社會各界集思廣益，提供可落地、可操作的激勵措施，讓養老服務志願者享受可預期、實實在在的激勵和實惠。

同時，鼓勵志願者藉助公益賬戶為有需要的特殊老年群體捐贈時間幣，實現「二次公益」。

網民皆認為1萬小時時間太長，有網民計算後表示，如果每天志願服務8小時，最快需要1250天，一周5天的話是250周，約合5年。等於要全職志願服務5年。如果是兼職只周末服務，就要10多年。亦有網民指，算一個小時五十塊，一萬個小時就是五十萬，65歲退休，可能已夠自己養老。

「一萬個小時。如果換算成8小時工作制，一周上班五天全年無休，差不多5年左右能攢夠。當然了，志願時長一般很少有一天能算8小時的。我正常工作五年也能攢百來萬，也能夠我養老了」 「一個25歲的青壯年每周中公司996，周末去養老院992，干到10年後可以給你爹用來養老院住3年」 「意思就是不能住[doge]非要把話說的這麼清楚嗎」

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責任編輯：袁瑋婧