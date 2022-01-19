2021胡潤中國500強出爐：騰訊蟬聯榜首 台積電首上榜居次席

胡潤研究院周三（19日）公布《2021胡潤中國500強》，按照企業市值或估值進行排名，列出中國500強非國有企業。其中，騰訊價值雖於去年蒸發1萬億元（人民幣，下同），但仍以3.9萬億元蟬聯榜首。新上榜的台積電，則力壓阿里巴巴居次席。寧德時代亦首度晉身榜單前十。

根據報告，騰訊以3.9萬億元蟬聯中國價值最高的非國有企業。全球最大晶片代工廠台積電緊隨其後，以3.7萬億元價值排名第二。阿里巴巴價值跌去一半至2.5萬億元，排名下降一位至第三。字節跳動價值增長至上年3倍，以2.3萬億元排名上升五位至第四。

房地產和教育領域最多企業跌出榜單

值得一提的是，電池生產商寧德時代首次進入榜單前十，價值增長至去年2.5倍，達1.5萬億元，排名上升六位至第五。

從價值上漲的數額來看，過去一年有34家企業價值升漲1倍以上，3家企業價值漲了上千億美元，增長最多的是字節跳動，其次是寧德時代和美團。

此外，報告顯示，醫療健康和能源行業增長顯著，成為中國500強企業中，最多公司入圍的前兩大行業。而傳統醫藥和醫藥零售、房地產和教育領域，則有最多企業跌出500強榜單，包括好未來、恒大等。

上海超北京成500強企業最多的城市

地域分佈方面，一半500強企業集中在「上北深港杭台」這六大城市。其中，上海超越北京成為500強企業最多的城市，有69家；北京則減少25家至68家，位列第二；深圳以45家保持第三，杭州和香港各有30家，台北24家。

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從省份來看，廣東以87家位列第一。今年新增港澳台企業，因此其他省份的上榜企業數量基本都有所下降。台灣、香港和青海第一次有企業進入500強。廣西、海南、黑龍江、吉林、西藏和澳門則沒有企業進入500強。

據悉，《2021胡潤中國500強》上榜門檻比上一年提高90億元（39%），達到320億元。500強企業總價值比上一年增加10萬億元（18%），達到66萬億元，相當於2021年中國GDP的六成。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，作為支撐中國民營經濟發展的「脊樑」，「胡潤中國500強」是中國經濟影響力最強的企業群體，它們的年營收達24萬億元，相當於中國一年GDP的五分之一；僱用了1,100萬名員工；在新冠疫情的衝擊之下，它們仍然通過不斷創新，找到了增長機會，平均價值這兩年增長了一倍多，達到1,300億元，總價值這兩年增長了30萬億元，達到66萬億元。」

責任編輯：易燕丹

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