【廣東兩會】省政協主席王榮：要為港澳青年創新創業創造條件

▲ 王榮指，要為港澳青年創業創造條件。（資料圖片）

廣東省兩會今日（19日）開幕，省政協主席王榮在首日的政協會議上指，要為港澳青年在廣東創新及創業創造條件，推動港澳台民眾更好融入國家發展大局。

王榮在會上發表工作報告指，去年充分發揮愛國統一戰綫作用，廣泛凝聚推動民族復興的强大合力，其中努力增强港澳台僑民眾的民族凝聚力。廣大港澳委員堅決擁護完善香港選舉制度、「愛國者治港」和「愛國者治澳」方針，為香港成功舉行選舉委員會和立法會選舉發揮積極作用，推動「一國兩制」行穩致遠。

他提到，去年組織展開促進粵港澳人員流動便利化專題調研、推動港澳青年到大灣區創新創業專題視察等。

今年工作方面，王榮指，要支持港澳委員發揮「雙重積極作用」，促進同港澳各界交流交往交融，為港澳青年在廣東創新創業創造條件。會上又公布，去年全省共收到提案1061件，立案851件，已100%辦覆，包括推進雙區和橫琴、前海兩個合作區建設、製造業強省建設、推進脫貧與鄉村振興戰略銜接等工作。

省十三屆人大五次會議明日（20日）起召開，為期3日半，將審議人大工作報告、處理人事選舉等，並公布去年省GDP增速及今年目標。

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責任編輯：陳建錫