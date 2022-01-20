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【內地疫情】廣州要求收到國際快件的市民 進行核酸檢測

社會熱點 09:58 2022/01/20

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中疾控指，國際快遞存在被污染的風險。廣州市要求，本月16日至19日期間收到國際快遞快件的市民，需在3天內做核酸檢測；自今日（20日）起，國際快遞快件收件人員實施常態化免費核酸檢測。

國際快件收件者今起實施常態化檢測

據微信公眾號「廣州發布」，全市在16日至19日期間，收到國際快遞快件的市民，「廣州疾控」將發送提醒短訊，在3天內到社區指引的核酸檢測點，憑有效憑證或「廣州疾控」短訊免費開展一次核酸檢測。

自20日起，全市國際快遞快件收件人員，自收件後第3天至第7天，憑有效憑證或「廣州疾控」短訊在社區核酸檢測點開展一次免費核酸檢測。

「廣州發布」還提醒，盡量減少從境外疫情高風險國家和地區郵購、快遞物品；在收取郵件快遞時保持安全距離，手消毒前避免用手觸摸眼、鼻、口。

如收到國際郵件快件或貨物，在簽收、拆封時建議佩戴好口罩和手套；拆快遞時應動作輕柔，切勿大力擠壓內外包裝；使用濕巾對外包裝、境外郵件內物擦拭清潔；處理完包裹後及時摘下手套，用流水洗手或使用手消毒劑，手部清洗消毒後方可接觸眼、鼻、口及其他物品，快遞外包裝按照生活垃圾分類要求及時妥善處理。

收取國際郵件快件或貨物後，如出現發熱、咳嗽、咽痛、嗅（味）覺減退、腹瀉等急性症狀，及時到醫療機構診治排查。

稍早前，多地通報感染Omicron人員接觸過境外入境物品。還有深圳市民表示，因陸續收到從香港過關的境外包裹，健康碼變「黃」。

國際郵件消殺後還有病毒？中疾控專家：這些情況病毒不會死亡

【內地疫情】河北唐山進口木薯粉陽性 整村封閉式管理

責任編輯：尹航

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咳嗽 廣州 污染 廣州市 醫療機構 疫情 健康碼

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