【中美角力】拜登：取消對華關稅時機未到

美國正面臨商業團體呼籲降低對華商品進口關稅，美國總統拜登周三（19日）表示，就取消美國對中國商品關稅作出承諾，仍為時過早。他指，美國貿易代表戴琪正著手解決這一問題，但強調「答案是不確定」。

拜登在白宮舉行上任1周年的記者會，談到中美第一階段貿易協議。他表示，「我希望能夠到了這樣一個階段，可以說他們正在履行的承諾，或者做的比承諾還多，那我能夠解除一些關稅，但還沒到那一步。」

美國前任總統特朗普，於2020年初與中國簽署第一階段貿易協議，中國承諾在2020-2021年的兩年時間內增加採購2,000億美元的美國商品與服務，惟至去年底中國採購金額遠低過承諾，美方如何處理仍不明朗。據彼得森國際經濟研究所彙編的數據，截至去年11月，中國購買量僅達到目標約6成；美方料下周公布12月數據。

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對於中美第一階段經貿協議執行，和中美有否為協議接續或第二階段談判展開溝通？中國商務部上周表示，中美第一階段協議有利中美兩國、整個世界，協議生效以來，中方努力克服疫情衝擊、全球經濟衰退、供應鏈受阻等帶來的多重不利影響，推動雙方共同落實。

商務部強調，中美經貿關係的本質是互利共贏，希望美方能為雙方擴大貿易合作創造良好氛圍和條件。目前，雙方經貿團隊保持正常溝通。

責任編輯：林佩怡

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