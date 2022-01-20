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【政策寬鬆】降息後LPR跟隨下調 後續料再迎降準

經濟脈搏 11:04 2022/01/20

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在人民銀行多次「暗示」之下，本月貸款市場報價利率（LPR）如預期下調，其中1年期LPR下調10個基點（0.1個百分點）至3.7%，與房貸掛鉤的5年期以上LPR下調5個基點（0.05個百分點）至4.60%。這也是二者利率時隔21個月以來再次同步下調。

2021年12月公布的1年期LPR曾在「降準」效應帶動下，下調5個基點至3.80%，而5年期LPR自2020年4月起一直未作調整。

分析人士認為，本次LPR下調核心目的是為實體部門降成本，也有利於降低居民負債成本，居民房貸等生活成本降低有利於促進消費。不排除後續仍有降準的可能性，以緩釋經濟下行壓力。

5年期以上LPR下調 滿足合理住房需求

民生銀行首席研究員溫彬表示，LPR連續兩次累計下調0.15個百分點，貨幣政策逆週期調控力度加大，體現了宏觀政策前置發力，有助於穩定市場預期、增強市場主體信心，鼓勵企業增加中長期投資，對於當前擴內需、穩外需以及房地產市場平穩運行將產生積極效果。

平安證券首席經濟學家鍾正生認為，在各類調控政策作用下，目前投資性和投機性購房需求已得到遏制。 5年期以上LPR下降對於部分持幣觀望的剛需購房者而言，可起到節約成本、穩定信心的積極作用，有助於更好滿足合理的住房需求。

也有市场人士认为，而5年期下调幅度略小，一方面表明报价行有利差收益考量，另一方面亦说明「房住不炒」定位没变，房地产仍是托底而非刺激。

中泰證券首席經濟學家李迅雷分析稱，在各種貨幣政策工具中，降LPR可能會更加頻繁地使用，而做法一般是「小步快降」——小步走、多次降。

對於此次LPR下調，市場早有預期，且在市場人士看來人行已經進行了多次暗示。

1月17日，人行進行本月MLF和逆回購操作，並同時將二者利率超預期下調0.1個百分點。而從歷次調整來看，LPR均會與MLF利率、逆回購操作利率同步調整，其中5年期以上LPR下調幅度為1年期LPR的50%。

1月18日，對於本次LPR是否會同步調整的問題，人行貨幣政策司司長孫國峰在國新辦發布會上表示，LPR報價行報價時綜合考慮自身資金成本、風險溢價和市場供求等因素，LPR會及時充分反映市場利率變化，引導企業貸款利率下行，有力推動降低企業綜合融資成本。

人行調查統計司原司長盛松成認為，經2019年LPR改革後，實體經濟貸款根據LPR定價，LPR則是在MLF利率基礎上加點形成的。因此MLF利率下降大概率會帶動LPR下降，從而直接降低實體經濟融資成本，更好地支持「六穩」「六保」。

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責任編輯：蒯宇澄

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