【內地疫情】昨增43本土確診 北京2冷庫搬運工帶Delta病毒

內地昨日（20日）新增66宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔43宗。北京通報新增3宗本土確診，其中2名患者為一同居住的冷庫搬運工人，被檢驗出帶有Delta變異病毒株特異性突變。

據國家衛健委通報，新增本土確診病例分佈為河南24宗，其中安陽市19宗、許昌市4宗、鄭州市1宗；天津14宗，均在津南區；北京3宗，其中豐台區2宗、朝陽區1宗；廣東2宗，均在珠海市。另有2宗本土無症狀感染者，均在廣東珠海市。

4區現疫情 北京要求做好冷鏈行業防疫工作

在北京，新增確診病例均為早前通報核酸檢測陽性人員。其中2名確診者共同居住於豐台區萬柳園社區，為冷庫搬運工；市疾控中心檢測出Delta變異株特異性突變位點。另1名患者則是由無症狀感染者，轉為確診病例。該病例現住朝陽區平房鄉石各莊村，自2021年11月赴京務工。

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北京市昨晚召開疫情防控工作新聞發布，北京市委宣傳部副部長、市政府新聞發言人徐和建表示，要按照規範指引，嚴格做好冷鏈行業疫情防控工作。社區排查亦要迅速跟上，把可能的潛在感染者第一時間篩查出來，堅決阻斷隱秘傳播。

北京市疾控中心副主任劉曉峰也表示，當前海淀區、朝陽區、房山區、豐台區相繼出現陽性病例，疫情防控形勢嚴峻複雜。目前已開展流行病學調查和密切接觸者追蹤，對涉及風險點位進行排查，對各類風險人員進行分類管控。

責任編輯：易燕丹

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