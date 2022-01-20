國家衛健委：中國人口發展面臨轉折性變化 將著眼生育等出硬招

中國去年人口僅增加48萬人，人口自然增長率為千分之0.34。國家衛健委今日（20日）舉行的發布會表示，近年中國人口發展面臨轉折性變化，總人口增長勢頭明顯減弱，生育、養育、教育負擔成為制約群眾生育的主要因素。三孩生育政策實施時間還不長，短期內很難顯現出明顯效果，將著眼群眾最期盼的生育養育教育等工作，推出一系列配套支持措施，出實招、出硬招。

三孩政策短期難顯明顯效果

國家衛健委人口家庭司副司長楊金瑞表示，近年中國人口發展面臨轉折性變化，總人口增長勢頭明顯減弱，出生人口持續走低，老齡化程度不斷加深，生育養育教育負擔成為制約群眾生育的主要因素。

【人口政策】緩解養老難 內地28省設獨生子女父母護理假

北京推時間銀行養老服務 做志願1萬小時可入住公辦養老機構

去年6月，中央印發《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》（以下簡稱《決定》），實施三孩生育政策及配套支持措施。《決定》出台以來，各地各部門積推進優化生育政策任務落實。

一是取消社會撫養費等制約措施，國家衛健委會同相關部門做好有關行政法規、規章、規範性文件清理工作。 二是各部門積極出台一系列配套措施，包括教育雙減、3歲以下嬰幼兒照護服務費用納入個稅專項扣除、三孩生育保險待遇、普惠托育服務、優生優育服務、提高特殊家庭扶助金標準等。 三是各地依法組織實施三孩生育政策，積極出台支持措施。目前25個省份完成條例修訂，部分省份已制定實施方案。從現有情況看，各地普遍延長產假30至90天，增加普惠托育服務發展、計劃生育家庭權益保障等條款。浙江將構建育兒友好型社會作為重大改革舉措納入共同富裕先行示範區建設，蘇州市計劃財政投入4億元用於促進普惠托育發展，攀枝花市完善生育服務體系、探索發放生育津貼等。

至於2021年生育率仍在下降，是否說明三孩配套支持政策沒奏效，中國人民大學人口與發展研究中心副主任宋健表示，近幾年中國的出生人口數持續下降，主要受育齡婦女總數、育齡婦女內部年齡結構以及生育率多重因素的影響。判斷未來的走勢是需要綜合上述因素來看的。

楊金瑞表示，目前，三孩生育政策實施時間還不長，配套的積極生育支持措施也在陸續出台中，短期內很難顯現出明顯效果。下一步各地各部門將著眼於群眾最期盼的生育養育教育等工作，推出一系列配套支持措施，出實招、出硬招，進一步推動中央《決定》和各項政策措施落地見效。

中國或提前迎人口「零增長」？官方指三孩政策效果將逐步顯現

去年中國人口僅增加48萬人 人口出生率進一步下降

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道