工信部：個別國家無理打壓等因素 芯片較長時期依然緊張

內地工信部今日（20日）表示，全球集成電路供應鏈穩定性依然面臨着嚴峻的挑戰，未來較長一段時期內，芯片（又稱晶片）供應將依然處於緊張狀態。他指原因包括芯片需求增長、全球疫情蔓延以及個別國家對他國企業的無理打壓和制裁。

據澎湃新聞報道，國務院新聞辦舉行的2021年工業和信息化發展情況新聞發佈會，工業和信息化部新聞發言人、運行監測協調局局長羅俊傑表示，去年全球集成電路製造產能持續緊張，各行各業都陸續面臨着「缺芯」的問題，對全球產業發展業績造成了較大的影響。其中特別是汽車產業受到的衝擊最大，國內許多家車企因此出現了減產或短期的停產問題。

汽車領域「缺芯」正逐步緩解

報道引述羅俊傑指，隨着市場調節機制逐步發揮作用，以及在各級政府、汽車企業、芯片企業的共同努力下，汽車領域的芯片「缺芯」問題正在逐步緩解。但是也要看到，全球集成電路供應鏈穩定性依然面臨着嚴峻的挑戰。

羅俊傑表示，集成電路是高度全球化的一個產業，中國是全球最大的集成電路市場，中國政府一直秉持開放、發展的原則，致力於打造全球的緊密合作，持續穩定的產業鏈供應鏈。針對汽車「缺芯」的問題，工信部也一直密切關注並積極應對，多措並舉保障芯片供應，維護汽車工業的穩定運行。

羅俊傑表示，下一步，工信部也將與有關國家和地區加強溝通合作，鼓勵國內外的骨幹企業統籌加大投資力度，推動提升芯片全產業鏈供應能力。另一方面，也要做好《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，這是國務院發佈的2020年8號文件，以及相關配套政策的落實工作，全力促進要素資源的自由流動，營造公平公正的市場環境，推動集成電路產業實現高質量發展，助力構建全球合作共贏、共生發展的產業體系。

責任編輯：袁瑋婧