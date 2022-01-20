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【內地疫情】深圳兩宗Omicron病例互不相關 屬獨立傳播鏈

社會熱點 11:40 2022/01/20

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深圳近日先後發現兩宗新冠變種Omicron確診病例，據昨日（19日）公布的調查結果，兩宗病例互不關聯，屬獨立傳播鏈。

深圳昨無新增新冠肺炎本土確診病例，而自1月7日疫情以來，當地累計18宗病例，涉及3起獨立疫情，流調溯源、排查管控正在繼續。

3起獨立疫情包括一條Delta病毒傳播鏈；另兩宗Omicron病例各自屬獨立傳播鏈。一宗Omicron患者為龍崗區某公司員工，主要從事境外冷凍化學試劑收發貨等工作，曾接觸和分拆了來自北美的快遞，不排除由暴露於境外輸入的新冠病毒污染物品引起感染的可能性。

新一宗Omicron病例為國際機組人員入駐酒店的保潔人員，感染Omicron變異株（BA.2進化分支），與本土病例、境外輸入病例數據庫、全球新冠病毒數據庫等目前可查數據比對，均未發現高度同源的病毒基因組序列。

該保潔人員於本月1至14日工作期間處於閉環管理狀態，無社區活動；14日換班後，被轉運至集中隔離酒店接受醫學觀察，一直處於閉環管理狀態。已納入管理的密切接觸者核酸檢測均為陰性，暫未發現異常。

深圳衛健委表示，近期國內仍有部分地區出現散發本土疫情，深圳面臨Delta及Omicron疫情的雙重挑戰，防控形勢依然嚴峻複雜，呼籲市民繼續增強防範意識，主動做好個人與家庭成員的健康監測，非必要不前往中高風險地區。

責任編輯：林佩怡

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