  • 20°C
香港時間 : 2022120日 (四) 13:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

廣東：2022年籌備設立大灣區國際商業銀行

經濟脈搏 12:05 2022/01/20

分享：

廣東省十三屆人大五次會議昨日開幕，廣東省代省長王偉中今日（20日）作省政府工作報告。王偉中表示，2021年廣東全省GDP達12.4萬億元（人民幣，下同），按年增長8%。2022年廣東GDP目標為增長5.5%左右。金融方面，他稱2022年籌備設立大灣區國際商業銀行，支持深交所實施全市場註冊制改革。

廣東省政府工作報告指出，2022年將推進金融改革開放。加快完善現代金融體系，籌備設立大灣區國際商業銀行，建設好廣州期貨交易所，支持深交所實施全市場註冊製改革，積極創建廣深科創金融改革試驗區。深化綠色金融改革，創新數字普惠金融，推廣供應鏈金融試點。探索建設大灣區跨境理財和資管中心，擴大「跨境理財通」規模，建設港澳保險售後服務中心，推動「征信通」「保險通」。推進中小企業融資平台等建設，提升金融服務實體經濟水平。

廣東省代省長王偉中

【廣東兩會】省政協主席王榮：要為港澳青年創新創業創造條件

盛松成：現階段屬較好降息窗口期 料二季度經濟企穩

廣東將強化廣州省會城市、科技創新、產業發展和宜居環境功能

科創方面，2022年將強化廣州省會城市、科技創新、產業發展和宜居環境功能，推動國家中心城市建設上新水平，加快建設國際大都市。支持完善現代化綜合交通網絡體系和商貿物流體系，建成廣州港南沙港區四期。加快建設廣州人工智能與數字經濟試驗區，推動數字人民幣、國家區塊鏈創新應用等試點落戶。建設大灣區碳排放權交易平台。實施中新廣州知識城條例，打造具有全球影響力的國家知識中心。提升南沙粵港澳全面合作示範區開發開放建設水平。

他稱，廣東省扎實推進粵港澳大灣區和深圳先行示範區建設，全力推動橫琴、前海兩個合作區建設穩健起步，強化與港澳規則銜接和機制對接。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【廣東兩會】省政協主席王榮：要為港澳青年創新創業創造條件
2022/01/19
【廣東兩會】省政協主席王榮：要為港澳青年創新創業創造條件
人行下調MLF及逆回購利率 分析：「減息」助穩經濟
2022/01/17
人行下調MLF及逆回購利率 分析：「減息」助穩經濟
【中國經濟】穩增長壓力大 政策密集落地助 「三駕馬車」發力
2022/01/17
【中國經濟】穩增長壓力大 政策密集落地助 「三駕馬車」發力
習近平：中國經濟韌性強 對中國經濟發展前途充滿信心
2022/01/17
習近平：中國經濟韌性強 對中國經濟發展前途充滿信心
盛松成：現階段屬較好降息窗口期 料二季度經濟企穩
2022/01/18
盛松成：現階段屬較好降息窗口期 料二季度經濟企穩

你可能感興趣

【廣東兩會】省政協主席王榮：要為港澳青年創新創業創造條件
18:49 2022/01/19
【廣東兩會】省政協主席王榮：要為港澳青年創新創業創造條件
人行下調MLF及逆回購利率 分析：「減息」助穩經濟
11:06 2022/01/17
人行下調MLF及逆回購利率 分析：「減息」助穩經濟
【中國經濟】穩增長壓力大 政策密集落地助 「三駕馬車」發力
12:31 2022/01/17
【中國經濟】穩增長壓力大 政策密集落地助 「三駕馬車」發力
前海 橫琴 跨境理財通 經濟 廣州 GDP 大灣區 深圳證券交易所 廣東省 人民幣

上一篇文章

廣東去年GDP突破12萬億元 連續33年穩坐全國第一

下一篇文章

【政策寬鬆】降息後LPR跟隨下調 後續料再迎降準
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

人行：把貨幣政策工具箱開得再大一些 回應降準減息可能性
人行：把貨幣政策工具箱開得再大一些 回應降準減息可能性
人行不允單邊滙率 在岸人幣收近一周低（第二版）
人行不允單邊滙率 在岸人幣收近一周低（第二版）
國常會：延續部分到期的減稅降費政策 支持企業紓困
國常會：延續部分到期的減稅降費政策 支持企業紓困
上海：加大對集成電路、軟件項目資金支持
上海：加大對集成電路、軟件項目資金支持
【科技戰】美飛機初創公司指控中資轉移技術 FBI展開國安調查
【科技戰】美飛機初創公司指控中資轉移技術 FBI展開國安調查
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款