廣東：2022年籌備設立大灣區國際商業銀行

廣東省十三屆人大五次會議昨日開幕，廣東省代省長王偉中今日（20日）作省政府工作報告。王偉中表示，2021年廣東全省GDP達12.4萬億元（人民幣，下同），按年增長8%。2022年廣東GDP目標為增長5.5%左右。金融方面，他稱2022年籌備設立大灣區國際商業銀行，支持深交所實施全市場註冊制改革。

廣東省政府工作報告指出，2022年將推進金融改革開放。加快完善現代金融體系，籌備設立大灣區國際商業銀行，建設好廣州期貨交易所，支持深交所實施全市場註冊製改革，積極創建廣深科創金融改革試驗區。深化綠色金融改革，創新數字普惠金融，推廣供應鏈金融試點。探索建設大灣區跨境理財和資管中心，擴大「跨境理財通」規模，建設港澳保險售後服務中心，推動「征信通」「保險通」。推進中小企業融資平台等建設，提升金融服務實體經濟水平。

▲ 廣東省代省長王偉中

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廣東將強化廣州省會城市、科技創新、產業發展和宜居環境功能

科創方面，2022年將強化廣州省會城市、科技創新、產業發展和宜居環境功能，推動國家中心城市建設上新水平，加快建設國際大都市。支持完善現代化綜合交通網絡體系和商貿物流體系，建成廣州港南沙港區四期。加快建設廣州人工智能與數字經濟試驗區，推動數字人民幣、國家區塊鏈創新應用等試點落戶。建設大灣區碳排放權交易平台。實施中新廣州知識城條例，打造具有全球影響力的國家知識中心。提升南沙粵港澳全面合作示範區開發開放建設水平。

他稱，廣東省扎實推進粵港澳大灣區和深圳先行示範區建設，全力推動橫琴、前海兩個合作區建設穩健起步，強化與港澳規則銜接和機制對接。

責任編輯：李冰琪

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