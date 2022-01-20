【北京疫情】染疫者軌跡公布 一邊凌晨搬水泥一邊找走丟的兒子

北京18日發現1位無徵狀感染者。活動軌跡顯示，感染者岳某在18天內輾轉20多個不同地點打零工，有多日是在凌晨工作，主要做搬水泥、搬沙袋。岳某還稱，2020年自己的大兒子走失，因兒子曾在北京工作，他便來北京尋找，一邊找一邊打零工維持生活。網民稱他是「流調中最辛苦的中國人」。

兒子走失 他為尋子輾轉多地

北京19日的疫情防控新聞發布會上介紹，岳某住在朝陽區平房鄉石各莊村558號，主要從事裝修材料搬運工作。他的活動軌跡顯示，從1月1日至1月18日的18天時間裡，工作範圍涉及東城、西城、朝陽、海淀、順義等多區，輾轉了20多個不同的地點打零工，有多日是在凌晨工作。僅1月10日，他從凌晨時分開始工作，一直到早上9點，中間轉移了5個工作地點。

據內媒《中國新聞周刊》報道，岳某是山東榮成人，本在山東威海捕魚船做船員。2020年8月，他的大兒子走失，因兒子曾在北京做過幫廚，他就來到北京尋找。此前，他已去過山東、河南、河北、天津等多地尋找。

岳某說，「到了地方，我就在銀行的ATM機睡，天氣熱，蚊子又多。沒有錢，我就在當地打工，賺夠錢了，就去其他城市。」

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在北京的日子裡，岳某的工作是扛沙袋、扛水泥或把建築垃圾搬到指定垃圾站。由於北京市區白天限制工程車輛通行，他晚上11點去，第二天早晨4點半回來。一般來說，搬一袋水泥或沙子，不上樓是1塊錢（人民幣，下同），要是上樓就加錢，比如搬一袋到3樓是3塊，到4樓是4塊。一袋沙子30公斤，一袋水泥50公斤。

岳某說，「干的都是體力活，一次能賺200元到300元。白天上午睡覺，睡四五個小時，中午再出去找活，這樣就能多掙點。」

為節省開支，他住在石各莊一個10平方米左右的房間裡，每月租金700元。岳某說，「農村環境。只要不漏雨，能睡覺就行。」

此前兒子走失時，岳某曾在山東榮成當地報警，惟「三個月才立案」。最新進展是，當地警方稱正在調查。

責任編輯：尹航

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