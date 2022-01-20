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陝西漢稱打疫苗後做核酸陽性被罰 警方賠禮道歉

社會熱點 12:42 2022/01/20

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陝西省咸陽市一名村民，近日在微信群內稱「打完疫苗不能直接做核酸，否則就是陽性」，被警方指其發布「虛假信息」，遭罰款500元（人民幣，下同）。有關處罰引發爭議，警方之後覆核稱，撤銷對該村民的行政處罰，並已向當事人賠禮道歉等。

據內地傳媒報道，在國務院聯防聯控機制綜合組此前印發的相關文件中，明確提到「被採樣人員採樣前48小時不能接種新冠病毒疫苗」。多地疾控中心也曾發布類似提醒，指接種新冠疫苗後，需48小時後再進行核酸檢測。

而咸陽公安官方微博周二（18日）通報，稱李某某在微信群內私自發布「打完疫苗不能直接做核酸，否則就是陽性，核酸後打疫苗不影響，切記切記！！！」的虛假信息，其行為嚴重影響疫苗接種工作的正常進行，構成虛構事實擾亂公共秩序，彬州警方根據《治安管理處罰法》第二十五條之規定，給予李某某罰款500元的處罰。還配上李某某的微信截圖，及手持「認錯書」拍照的相片。

    點擊圖片放大
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隨後咸陽公安的這條通報被刪除，並在網上引起熱議。事隔一天，咸陽公安官方微博周三（19日）發布彬州市公安局的通報，指針對網民關注的李某某涉疫謠言案，該局立即啟動案件覆核機制，經核查李某某的行為不構成違法，現已撒銷對其作出的行政處罰決定；該局已向當事人賠禮道歉、退還罰款，並對相關責任人啟動問責程序。

彬州市公安局並稱，將持續提升執法辦案水平，切實做到嚴格、規範、公正、文明執法。

責任編輯：林佩怡

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