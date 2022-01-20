廣東去年GDP突破12萬億元 連續33年穩坐全國第一

內地多個省市兩會（人大、政協）陸續召開，廣東去年全省地區生產總值突破12萬億元（人民幣，下同），連續33年坐穩全國第一。江蘇省不遑多讓，去年GDP衝上11.63萬億，成為全國第二個GDP突破11萬億元的省份。而經濟下行壓力下，廣東、江蘇、上海均將今年地區生產總值目標設定為增長5.5%左右。

廣東江蘇上海今年GDP目標 均定在5.5%左右

廣東省十三屆人大五次會議開幕。廣東省代省長王偉中作政府工作報告時表示，去年廣東全省地區生產總值達12.4萬億元，按年增長8%，兩年平均增長5.1%。廣東成為全國唯一GDP突破12萬億的地區。此外，東莞成為廣東省第四個經濟總量過萬億元城市。

報告透露，做好今年經濟社會發展工作，要堅持穩字當頭、穩中求進，主要預期目標是，地區生產總值增長5.5%左右；固定資產投資增長8%，社會消費品零售總額增長6.5%，進出口總額增長3%；規模以上工業增加值增長5.5%；地方一般公共預算收入增長5%；居民人均可支配收入增長與經濟增長基本同步，居民消費價格漲幅3%；城鎮新增就業110萬人，城鎮調查失業率控制在5.5%以內。

另一邊廂，江蘇省代省長許昆林作政府工作報告時披露，該省去年GDP達11.63萬億，按年增8.6%，成為全國第二個GDP突破11萬億元的省份。同時，去年江蘇實際使用外資達288.5億美元，增長22.7%，規模繼續保持全國首位。

江蘇成為全國第二個GDP突破11萬億元的省份

今年江蘇省經濟社會發展主要預期目標是，地區生產總值增長5.5%以上，一般公共預算收入增長4.5%左右，社會消費品零售總額增長6.5%左右，居民人均可支配收入與經濟增長基本同步。居民消費價格漲幅3%左右，城鎮新增就業120萬人，城鎮調查失業率控制在5%左右。

「在實際工作中，我們將全力爭取更好的結果。」許昆林說，今年將堅定實施擴大內需戰略，努力保持經濟平穩健康發展。包括積極擴大有效投資，促進消費持續恢復，加大對市場主體支持力度，切實做好能源電力保供等。同時，堅持創新第一動力，加快推進科技自立自強。

此外，上海市市長龔正發表政府工作報告表示，去年上海全市生產總值達到4.32萬億元，按年增長8.1%。今年全市生產總值增長目標為5.5%左右。

此前，考慮到為疫情防控、結構調整和應對經濟運行中的不确定性留出餘地，北京將GDP目標定在5%以上，重慶則定在5.5%。

河北、廣西、四川、西藏、安徽、江西、湖南、河南等則將今年GDP目標設定在6%以上。安徽、江西亦表示將力爭「更好結果」，西藏則挑戰8%。

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責任編輯：蒯宇澄

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