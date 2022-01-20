斯洛文尼亞總理涉台言論 國台辦批罔顧事實 促恪守一中承諾

近日，斯洛文尼亞總理揚沙（Janez Janša）受訪時表示，正推進與台灣「互設代表處」，又將台灣地區稱為「民主國家」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（19日）批評，斯洛維尼亞有關政客的言論罔顧事實、混淆視聽，敦促斯洛文尼亞政府以實際行動恪守在涉台問題上的嚴肅承諾，慎重妥善處理涉台問題。

朱鳳蓮表示，「他應該清楚，什麼是一個中國原則，應該好好讀讀《中斯聯合公報》的原文，即斯方重申將繼續堅持一個中國的原則立場，承認世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，中華人民共和國是代表全中國人民的唯一合法政府。斯洛文尼亞共和國不和台灣進行任何官方往來和建立任何官方關係的立場不變。」

朱鳳蓮又表示，敦促斯洛維尼亞政府以實際行動恪守在涉台問題上的嚴肅承諾，慎重妥善處理涉台問題。另批評民進黨當局，利用各種伎倆拉攏滲透有關國家政客，妄圖倚靠外部勢力謀「獨」，難逃失敗下場。

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外交部：強烈反對斯方領導人涉台言論

此外，外交部發言人趙立堅在19日的例行記者會上表示，注意到斯洛文尼亞領導人公然發表挑戰一個中國原則，支持「台獨」的危險言論，對此深感震驚，強烈反對。

趙立堅強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是中斯中歐關係的政治基礎。中國必須統一，也必然統一，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力。

此前，揚沙接受印度媒體訪問時透露，斯洛文尼亞正與台灣洽談互設代表處，但該機構不會是大使館級別，而是與大部分歐盟國家的代表處同級。

對於立陶宛准許台灣設立以「台灣」為名的代表處，揚沙表示，斯方堅定支持立陶宛政府。他又稱台灣是「民主國家」，並表態支持台灣參與世衛組織。

責任編輯：易燕丹

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