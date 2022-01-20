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【南海角力】解放軍稱美艦擅闖中國西沙領海 促停挑釁（更新版）

國情動向 22:29 2022/01/20

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中美南海角力持續，解放軍南部戰區表示，周四（20日）美軍「本福德」號導彈驅逐艦未經中國政府批准，「非法闖入中國西沙領海」，南部戰區組織海空兵力跟蹤監視並予以警告驅離。國防部當日晚間就事件表示強烈不滿，要求美方認清形勢、停止挑釁，強調中國領海不容美國軍艦橫行霸道。

（新增國防部回應）

南部戰區批評，美方行徑嚴重侵犯中國主權和安全，是其大搞航行霸權、製造南海軍事化的又一鐵證，事實充分證明，美是不折不扣的「南海安全風險製造者」，是南海和平穩定的「最大破壞者」。嚴正要求美方立即停止此類挑釁行徑，否則將承擔由此引發不測事件的嚴重後果。

南部戰區又稱，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，採取堅決行動，捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

國防部發言人吳謙則指，西沙群島是中國固有領土，根據《中華人民共和國領海及毗連區法》，中國於1996年公佈了西沙群島的領海基線，並對外國軍艦進入中國領海有關事宜作出了明確規定。美方行徑根本就不是其宣稱的「航行自由」，而是侵犯中國主權、危害南海和平穩定的嚴重挑釁，性質十分惡劣。

謙要求美方停止挑釁，中國軍隊將採取一切必要措施，應對一切威脅挑釁。

美艦近年多次巡航南海，稱執行航行自由任務，並表示美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。

責任編輯：林佩怡

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