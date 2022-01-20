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周江勇案情首次披露 大搞「一家兩制」弟弟成防火墻

社會熱點 14:46 2022/01/20

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中國反腐專題片《零容忍》昨晚（19日）播出第五集《永遠在路上》，原中共浙江省委常委、原杭州市委書記周江勇的案情首次披露。周江勇兄弟二人「一家兩制」，一人從政，一人經商，利用公權利為弟弟經商提供幫助。

周江勇在專題片中出鏡懺悔時說，「最終所犯下的錯誤和罪行，都由我而起，沒有我的權力，他（周健勇）什麽都不是，沒有我的牽線，他什麽也幹不了。」

他的弟弟周健勇是上海理工大學教師，卻並不安於立德樹人本職，內心羨慕商界成功人士的生活。2006年，周健勇就兼職辦起了一家化工企業，起步地點就選在了周江勇當時擔任一把手的寧波市象山縣。

專題片披露，周江勇兄弟攫取的第一桶金就建立在權錢交易的基礎上。這家化工企業很快就變成周健勇獨立承包，並仍長期免費使用這家民營企業的土地、廠房和設備。

通過免除租賃使用費的方式，這家民營企業向周江勇兄弟輸送利益達700多萬元（人民幣，下同），周江勇則利用職權為該公司在獲取土地等方面提供幫助。

多個企業借弟弟接近周江勇

專題片披露，周健勇投身商海給了各路商人利用他圍獵周江勇的機會，建築公司老板史時紅就是其中之一。從2013年到2017年期間，周江勇先後在涉及舟山、溫州的多個項目中，按照周健勇傳達的請托，為史時紅提供幫助，周健勇則先後八次以「借款」為名收受史時紅所送的錢財，總計金額達9000多萬元。

據悉，在收受賄賂過程中，周健勇本人和史時紅從不接觸，都是通過弟弟作為橋梁。史時紅的公司也不是直接拿項目，而是先和周健勇找到一些大型央企、國企，承諾幫他們找周江勇拿項目，事成後將部分工程交給史時紅的公司做。

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專題片指出，進入數字經濟時代，周健勇也希望搭上這班車。2017年，他在寧波和人合資創辦優城聯合信息技術發展有限公司，對外宣稱是一家聚焦「地鐵互聯網+」的高新科技公司，其實核心資源還是周江勇的權力。

一些企業也希望通過周健勇綁定周江勇，於是采取「低值高投」的方式，以明顯不合理的高價購入周健勇公司的部分股權，周江勇則為這些企業在獲取低價土地、優惠政策等方面提供幫助。

現年55歲的周江勇是寧波人，仕途一直在家鄉浙江。他曾在寧波工作近30年，官至寧波市委常委。2013年至2016年間，周江勇調往舟山，先後出任市委副書記、市長、市委書記。2017年2月，周江勇出任溫州市委書記，四個月後躋身浙江省委常委，成為當時最年輕的常委成員。不到一年，周江勇又出任杭州市委書記。仕途一度被普遍看好的周江勇去年8月因貪污落馬。

責任編輯：李冰琪

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