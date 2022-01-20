【北京疫情】無症狀感染者離京高鐵上被管控 同車返鄉乘客就地隔離21天

週二（18日），北京新增1例無症狀感染者，他本已乘上離京返鄉的高鐵，隨後在車上收到自己核酸陽性的通知，即下車等候處理。同車乘客被滯留在北京南站5小時，隨後下車被送去集中隔離21天。由於正值春運，車上大多為返鄉過年的乘客，無奈只能在隔離酒店過年。

北京昨日（19日）公佈該朝陽區無症狀感染者的行程軌跡，其中他週二7:12到達北京南站；8:21坐上開往威海的1085次列車，因疾控中心通報其核酸檢測結果疑似陽性，於8:57在北京南站下車。

極目新聞引述與無症狀感染者同一車次的李同學回憶，她週二一早到了北京南站，乘坐上返回家鄉的G1085次列車。然而，原本8時43分發車的列車，卻仍然沒有開動的跡象。

回家過年計劃取消，就地隔離21天

隨後，乘務員告訴李同學同車廂的乘客，由於列車上有涉疫人員，所以一直沒有發車。車上的乘客都在討論這個涉疫的人，是密接還是次密接，坐這趟列車的人是否需要隔離。李同學指，涉疫人員所在的那節車廂，已經與其他車廂隔離，乘客並不能走到涉疫人員所在的車廂。

直到下午1點49分左右，李同學便跟其他乘客一起，下了這趟本來要回家的高鐵，並隨工作人員安排乘坐大巴車前往集中隔離酒店。

不過報道指，李同學很慶幸自己是在列車上被帶走去隔離的,「如果我回家了，可能會導致家裏人也被隔離，還挺麻煩的，北京這邊管控非常及時，防控工作的速度非常到位。」

報道還引述李同學表示：「我需要在隔離酒店隔離21天，今年不能回家過年，那就明年再過年也是一樣的。趁着隔離的這段時間，我可以多看看書學習。」

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責任編輯：袁瑋婧