【中國人口】官員稱這現象增加女性終身不婚可能 惹網民熱議

中國人口問題備受關注，國家衛健委周四（20日）舉行記者會時，談到出生人口下降的原因之一，是90後、00後婚育推遲現象十分突出，而婚姻推遲增加女性終身不婚的可能性，進一步抑制生育水平。

有關講法引起網民熱議，有人質疑「出了事怪女人」，還有人扯上近期陝西家暴事件，稱「先拘留家暴男再說吧」。亦有人指出，實際要解決的問題是高樓價、教育成本高等問題。

國家衛健委人口家庭司副司長楊金瑞表示，近年中國人口發展面臨轉折性變化，總人口增長勢頭明顯減弱，出生人口持續走低，老齡化程度不斷加深，生育養育教育負擔成為製約群眾生育的主要因素。

▲ 國家衛健委人口家庭司副司長楊金瑞

國家衛健委：中國人口發展面臨轉折性變化 將著眼生育等出硬招

「生育旺盛期婦女」 年均減少340萬

他提出，出生人口下降是多重因素綜合影響的結果：

●育齡婦女特別是生育旺盛期育齡婦女規模下降。「十三五」時期20-34歲生育旺盛期婦女年均減少340萬，2021年相比2020年減少了473萬。這是帶動出生人口數量下降的重要因素 ●年輕人婚育觀念顯著變化。當前90後、00後作為新的婚育主體，絕大部分成長和工作在城鎮，受教育年限更長，面臨的就業競爭壓力更大，婚育推遲現象十分突出。婚姻推遲增加了女性終身不婚的可能性，進一步抑制了生育水平。同時，生育意願持續走低，育齡婦女平均打算生育子女數，2017年調查為1.76個，2019年調查為1.73個，2021年調查降到1.64個 ●生育養育教育成本偏高加重生育顧慮。隨著經濟社會發展，住房、教育、就業等多重因素影響下的生育養育教育成本居高不下，加大了年輕人生育顧慮。相關配套支持政策不太銜接，托育等公共服務不太健全，讓許多年輕人在生育問題上猶豫不決、望而卻步 ●新冠肺炎疫情也對部分群眾婚育安排產生一定影響

人口紅利機會窗口期即將關閉 需挖掘性別紅利

對於出生人口走低，是否說明中國人口紅利正在縮小或者消失？中國人民大學人口與發展研究中心副主任宋健表示，人口紅利是和人口年齡結構的變化密切相關，可稱作「結構紅利」，而目前出生人口下降，0-14歲少兒人口比例還會繼續下降，同時老年人口比例上升迅速，「中國目前仍然處在人口紅利的機會窗口期，但是這個窗口期即將關閉」。

宋健指出，未來要把結構紅利轉為更長久的質量紅利，充分挖掘人口中的老年人口、女性人口，要把人口紅利中的老年紅利和性別紅利充分實現出來。

近期多地延長產假，至於如何減少女性顧慮，平衡生育支持政策和女性就業之間的關係，宋健稱關鍵就在於帶薪產假能否真正落地，「能不能在假期期間保障女性的收入，能不能女性在休完產假之後順利返回到原崗位，她的職位和她原來的收入不受到影響」，認為育兒分擔機制必須明確。

他表示，生育成本要由國家、企業和家庭共同分擔，要利用多種措施，如政府補貼、稅收減免，也要適當分擔用人單位成本，以減輕家庭，特別是育齡女性的憂慮。

內地網民反應：

哦，出了事怪女人老傳統了。為啥女的會少這麼多呢？ 先拘留家暴男再說吧，不然更多人恐婚。 怎麼聽起來原因是女人讀書太多工作太積極？ 講真，「生育旺盛期婦女」這個稱呼已經讓人不爽了 避重就輕，超高房價教育醫療成本，閉口不談！ 知道就業競爭大你就去改啊，生了孩子女性職場還得被歧視那肯定不願意生啊。一天天就光盯著受教育了，跟受教育關係不大好嗎？是你們政策保障不到位 傳香火不是男的的事嗎？與女人何關？

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責任編輯：林佩怡

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