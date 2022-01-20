報告：內地超四成人打算回家鄉買房 其中六成計劃買三居室

即將迎來農曆新年，許多在城市工作的人將回鄉過年。58同城、安居客今日（20日）發布的《2021-2022返鄉置業報告》顯示，調研人群中四成計劃回家鄉買房，其中約六成計劃買三居室。選擇在工作城市置業的人群占比近半，為49.7%。

報告顯示，從2022年返鄉意向來看，今年選擇回鄉的人群主要理由是人才、落戶等優惠政策的吸引，占比從去年的27.0%上漲至56.3%；而留在大城市奮鬥的人群中，子女教育成為他們堅持的重要理由，選擇此項的人群占比74.3%。

▲ 2022年返鄉置業意願

人才落戶政策吸引年輕人返鄉置業

對於返鄉置業的原因，今年選擇回家鄉發展的人群主要是受到人才、落戶等優惠政策的吸引，占比從去年的27.0%上漲至56.3%；排在第二的原因是方便照顧父母家人，占比48.4%；此外，大城市的房價壓力也是促使人們回家置業的重要原因，選擇此項的人群占比超過半數；最後，生活節奏快、與親朋聚少離多、職業壓力大也在一定程度上阻礙了人們留在大城市的腳步。

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留在大城市的人最主要離不開教育環境

不過，也有更多的人選擇留下來，留在大城市奮鬥的人群中，子女教育成為他們堅持的重要理由，選擇此項的人群占比74.3%，高於去年的51.1%。此外，更好的職業發展、更加便利的生活環境、更好的醫療條件也是人們留在工作城市的重要原因，家鄉的工作機會、教育資源、醫療水平均不及大城市，使得這部分人群不願意回鄉發展。

從置業城市來看，新一線城市受到歡迎。重慶、成都、西安、蘇州在新一線城市中返鄉置業的熱度領先。

責任編輯：李冰琪