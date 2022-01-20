台灣「疫苗護照」周五啟用 打兩針才可入夜店等娛樂場所

台灣「疫苗護照」周五（21日）起啟用，中央流行疫情指揮中心宣布，周五起民眾前往歌廳、夜總會、夜店等12類休閒娛樂場所時，須出示完整接種新冠疫苗兩劑且滿14天的紀錄。

指揮中心周四（20日）稱，因應Omicron新型變異株之威脅，且島內本土疫情尚未平息，存在社區傳播風險，21日起民眾前往「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖」等休閒娛樂場所時，應配合出示完整接種COVID-19疫苗紀錄，始得入內活動消費。

指揮中心解釋，上述休閒娛樂場所具有接觸不特定人及無法保持社交距離之特性，而新冠肺炎傳播風險相對較高，為降低於場所消費期間接觸染疫之風險，加強場所防疫管理，除了維持該等場所工作人員皆應接種疫苗兩劑且滿14天，未完整接種者，應每周定期檢測陰性，始得提供服務外。

另外，台灣近日疫情持續，周四公布新增13宗本土個案，其中高雄一家三口確診，感染源不明。另外桃園機場衍生的區疫情擴大，擴及歌友會、居家服務員、銀行、餐廳與校園，新增有7人與桃機衍生群聚有關。

責任編輯：林佩怡

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