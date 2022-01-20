大寒最忌寒邪涼氣刺激 中醫教路穿搭保暖貼士

今天是二十四節氣中最後一個節氣——大寒，為一年中最凍的時間節點。俗語有云：「大寒大寒，防風禦寒」。在這個比小寒更冷的日子，要避免寒邪涼氣的刺激，選對衣著尤為重要。中國中醫科學院西苑醫院耳鼻喉科主任醫師徐春英就由頭部、口鼻和腳部三方面入手，講解大寒保暖方法，從而遠離上呼吸道感染，減少過敏性疾病的發生，並避免誘發心腦血管疾病和胃腸病。

徐春英表示，在大寒時節，很多疾病的發生均與不注意保暖有關。其中，頭部、口鼻和腳部，這三個部位最容易受寒邪侵襲，遂建議民眾要注意避免風邪和寒邪入侵人體。

外出時要注意頭部、腳部保暖

她指出，「頭為諸陽之會」。頭部是陽氣匯聚的地方，最不能受寒。上呼吸道感染就多數由頭部、口鼻感受寒邪引起。同時寒邪使頭部血管收縮，人會出現頭痛頭暈，容易誘發腦血管病。因此，外出時，一定要帶好帽子、圍巾，注意保護頭頸部。

冬至各地吃什麼？除了湯圓和餃子還有這些（組圖）

此外，徐春英稱，人體的肺臟通過口鼻與外界大氣直接相通，外邪通過口鼻侵犯人體可直接傷肺。所以一定要注意口鼻的保暖，大風強烈的天氣帶好口罩。

中醫建議多食山藥、蘿蔔等

至於腳部，由於離心臟最遠，血液供應慢而少，保暖性較差，一旦受寒會反射性地引起呼吸道黏膜毛細血管收縮，使抗病力下降導致上呼吸道感染。徐春英建議，要穿保暖性好的鞋襪，預防寒氣侵入；並進行適當運動，活動雙腳。

徐春英又強調，大寒節氣是陽氣閉藏最深的時候，生活起居要順應規律，以「養藏」為主，早睡晚起，鍛煉時避免大量出汗，勞累過度。飲食上多吃塊莖類食物，如山藥，紅薯，蘿蔔，蓮藕等。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁