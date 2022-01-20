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【北京疫情】今增5本土確診 兩地升級中風險 全市冷鏈行業篩查（更新版）

社會熱點 22:05 2022/01/20

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北京新冠肺炎疫情擴大，今日（20日）新增5宗本土確診病例，其中3宗為昨日通報的核酸陽性個案，北京兩地升級為中風險地區。另北京部分病例與冷庫有關，當地表示要從快開展全市冷鏈行業全面檢查和篩查。國家郵政局宣布，下周二（25日）起進京郵件須「二次安檢」，無安檢及消毒標識一律退回。

（新增國家郵政局措施）

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，北京疫情呈多點散發，變種病毒Omicron和Delta並存，呼籲市民做好個人防護，並盡量避免網購、代購境外及國內有病例報告地區的冷鏈食品。如需購買，應到合法正規市場或商超選購；採購時要戴好口罩、保持手衛生，避免直接接觸冷鏈食品。對預先包裝進口冷鏈食品，建議更換或清洗消毒外包裝。

在今日的北京疫情防控發布會上，龐星火通報，今日截至下午4時，新增5宗本土新冠肺炎確診病例，其中3宗為昨日通報的核酸檢測陽性診斷為確診。

新增的兩宗個案，1人住房山區，是冷庫管理員，為昨日兩名核酸陽性者的密切接觸者，曾共用同一衛生間，17日晚出現喉嚨痛。

另1人住豐台區，日常批發經營急凍食品，工作單位距離昨3名陽性者的工作冷庫不足500米，曾與3人在單位附近就餐，昨日有發燒症狀，被檢測出Delta變種病毒。

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龐星火表示，豐台區玉泉營街道萬柳園小區、房山區長陽鎮北廣陽城大街8號，近14天分別累計報告3宗本土確診病例，經評估兩地即日起升級為中風險地區；全市其他地區仍為低風險地區。

冷鏈食品包裝 不消毒不入庫

另外，北京市政府發言人徐和建表示，要進一步加強冷鏈食品全鏈條監管，從快開展全市冷鏈行業全面檢查和篩查，冷鏈防疫不可掉以輕心，要加強冷鏈食品監管和風險防控，壓實生產經營企業的主體責任，嚴格冷鏈食品和包裝消毒，做到不消毒不入庫，不驗核酸不入庫，加密從業人員貨物和環境核酸檢測的頻次，確保不漏一人，不留盲區。

同時，加強全市冷庫常態化監管，完善進庫溯源體系，對來源不明、票據不全的要倒查責任，嚴禁與國內食品混裝混運混存，對隱瞞來源、進口食品冒充國產食品存放銷售等違法違規行為嚴肅處理。

其中，房山區全面加強重點人群、重點行業排查管控。連夜對「十類」重點人群進行全面排查檢查，依計劃順次開展核酸檢測。重點對區內冷庫進行全面篩查，已對2159名冷庫從業人員全員核酸檢測，目前2107人檢測結果已出，均為陰性，52人結果待報。另截至今午2時，對區內355戶冷藏保鮮運輸企業的1356名從業人員全員核酸檢測，目前484人陰性，其餘結果待報。

進京郵件未消毒即退件

冬奧臨近加上疫情多地爆發，國家郵政局今宣布執行更嚴格的安檢制度，自本月25日至3月13日，各地寄遞企業對寄往北京、張家口的郵件快件一律強化安全檢查和消毒處理，可疑郵件按規定報告郵政管理、公安、國家安全和疫情防控等部。寄遞企業對郵件快件全面實行投遞前「二次安檢」，無安檢及消毒標識郵件快件一律退返。郵政企業對於投遞至冬奧會場館、冬奧村的郵件快件，必須在投遞前對郵件快件外表面進行全面消毒。

責任編輯：林佩怡

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