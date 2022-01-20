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在岸人民幣收創近4年新高 結匯需求助維持強勢

經濟脈搏 17:51 2022/01/20

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人民幣在岸價（CNY）今隨中間價高開72點子後持續升勢，一度高見6.3402，收升101點子報6.3421，創近4年新高。市場分析指，美債收益率升勢暫歇，美指略走低，加上節前結匯需求仍多，助人幣維持偏強走勢，估計春節前仍以穩為主。亦有認為，結匯高峰結束後，人幣或能面臨一定貶值壓力。

市場此前分析認為，人行降息落地後，中美貨幣政策分化，將造成中美利差進一步收窄，人民幣或將走低。隨著美國10年期國債收益率攀升至1.9%上方，中美10年國債利差跌至32個月來新低。然而，人民幣強勢表現卻超出市場預期，歲末年初的結匯需求，被認為是主要的支持因素。

「即使市場上有較強的回調預期，一季度人民幣對美元匯率仍可能保持強勢。」恆生銀行（中國）有限公司首席經濟學家王丹指，基本面因增強了市場正面預期，中國去年外貿順差創歷史新高，境外機構持有人民幣債券規模突破4萬億元大關，加上國際收支的經常賬戶和非儲備性資本賬戶的雙順差，支撐匯率走強。

他指，人行降息的影響有限，市場對中國的降息預期，以及對美國的加息預期已經有相當部分提前反映在匯率定價中。

中信期貨研究部張菁指，在中國春節前，結匯高峰結束後，人民幣匯率可能面臨一定貶值壓力，但考慮到目前全球供應鏈問題仍未得到有效緩解，今年年出口增速可能持續超預期，疊加目前境內充裕的美元流動性，人民幣不會出現大幅貶值，雙向波動的幅度將會加大。

路透社則引述分析師指，人行普降LPR，是本周調降MLF利率的延續，對掉期影響不大。但近期人行加大力度穩定經濟，人民幣升值空間有限。

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人行不允單邊滙率 在岸人幣收近一周低（第二版）

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責任編輯：陳建錫

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