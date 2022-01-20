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「十四五」旅遊業發展規劃 提適時啟動入境旅遊促進行動

國情動向 18:01 2022/01/20

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國務院印發《「十四五」旅遊業發展規劃》，提出及時研判國內外新冠肺炎疫情防控形勢、國際環境發展變化，科學調整有關人員來華管理措施，在確保防疫安全的前提下，構建健康、安全、有序的中外人員往來秩序。並適時啟動入境旅遊促進行動，出台入境旅遊發展支持政策。

規劃表示，在疫情防控常態化條件下，創新提升國內旅遊，在國際疫情得到有效控制前提下分步有序促進入境旅遊、穩步發展出境旅遊，著力推動文化和旅遊深度融合，著力完善現代旅遊業體系，加快旅遊強國建設。

【北京疫情】無症狀感染者離京高鐵上被管控 同車返鄉乘客就地隔離21天

內地加強防疫 暫停陸地邊境口岸城市跨省團隊遊至3月中

目標到2025年，現代旅遊業體系更加健全，大眾旅遊消費需求得到更好滿足。疫情防控基礎更加牢固，科學精準防控要求在旅遊業得到全面落實。國內旅遊蓬勃發展，出入境旅遊有序推進，旅遊業國際影響力、競爭力明顯增強，旅遊強國建設取得重大進展。展望2035年，基本建成世界旅遊強國。

規劃提出，推進智慧旅遊發展；構建旅遊空間新格局；保護傳承好人文資源；豐富優質產品供給，建設一批富有文化底蘊的世界級旅遊景區和度假區、大力發展紅色旅遊、規範發展鄉村旅遊、推進自駕車旅居車旅遊、大力推進冰雪旅遊等。

與客源地加強溝通 把疫情防控放首位

在完善旅遊開放合作體系方面，規劃提及，在全球新冠肺炎疫情得到有效控制的前提下，依託中國強大旅遊市場優勢，統籌國內國際兩個市場，分步有序促進入境旅遊，穩步發展出境旅遊，持續推進旅遊交流合作。

其中，及時研判國內外新冠肺炎疫情防控形勢、國際環境發展變化，科學調整有關人員來華管理措施，在確保防疫安全的前提下，積極構建健康、安全、有序的中外人員往來秩序。適時啟動入境旅遊促進行動，出台入境旅遊發展支持政策，培養多語種導遊等。

與旅遊客源地在國際航運、邊境通行、疫苗接種、旅遊團隊組織、醫療保險等方面加強溝通，把疫情防控放在首位，嚴格執行國際客運航班「熔斷」措施，動態精準調整來華人員入境政策。科學制定並實施入境旅遊疫情防控技術指南，強化入境旅遊接待重點人員、重點場所防控，嚴格落實門票實名制預約制度。

提升大灣區旅遊業競爭力 打造世界級旅遊地

此外，穩步發展出境旅遊。在國際人員往來恢復正常的前提下，旅遊企業組織出境旅遊要嚴格遵守國家疫情防控管理規定，及時科學調整行程，引導遊客做好自我防護；自助出境遊客要提前了解目的地疫情情況及防控要求，做好個人防範，嚴格遵守出境和返程入境管理規定。加強對出境遊客的引導和管理，當好中華文化的傳播者和國家形象的展示者。

規劃又提及，推進粵港澳大灣區旅遊一體化發展，提升大灣區旅遊業整體競爭力，打造世界級旅遊目的地。深化港澳與內地旅遊業合作，創新粵港澳區域旅遊合作協調機制，推動資源共享。支持香港旅遊業繁榮發展，加強內地與香港旅遊業在客源互送、宣傳營銷等方面合作。支持香港發展中外文化藝術交流中心。同時，支持港澳青少年赴內地進行遊學交流活動。推進海峽兩岸鄉村旅遊、旅遊創意產品開發等領域合作。

責任編輯：林佩怡

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